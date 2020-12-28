مرحلة ما بعد بريكسيت: دول الاتحاد الأوروبي توافق على تطبيق "الاتفاق الموقت" مطلع يناير

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أعطت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الضوء الأخضر الإثنين لدخول الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكسيت بين لندن وبروكسل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير، وفق ما أعلن ناطق باسم رئاسة التكتل. وسيكون تطبيق الاتفاق موقتا في انتظار مصادقة البرلمان الأوروبي الذي تعتبر موافقته ضرورية.

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أعلن ناطق باسم رئاسة الاتحاد الأوروبي الإثنين أن دول التكتل الـ27 وافقت على تطبيق الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكسيت مع بداية كانون الثاني/ يناير.

وكتب الناطق على تويتر "وافق السفراء بالإجماع على التطبيق الموقت لاتفاق التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بدءا من 01 كانون الثاني/ يناير 2021". ومن المتوقع اعتماده رسميا من قبل الحكومات بحلول الساعة 15,00 الثلاثاء (14,00 ت غ). وسيصوت البرلمان البريطاني على الاتفاق الأربعاء.

وأكدت أولريكه ديمير وهي ناطقة باسم المستشارة أنغيلا ميركل خلال مؤتمر صحفي "يمكن ألمانيا أن تقبل بهذا الاتفاق" مشيرة إلى "تقييم إيجابي" للصفقة من قبل برلين.

وبعد الموافقة الرسمية من دول التكتل، سينشر النص في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بحلول الخميس للسماح بدخوله حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/ يناير 2021.

تطبيق موقت

وسيكون تطبيقه موقتا في انتظار مصادقة البرلمان الأوروبي الذي تعتبر موافقته ضرورية والذي يمكنه بعد ذلك عقد جلسة عامة استثنائية في نهاية شباط/فبراير للتصويت على النص.

وينص الاتفاق على التطبيق الموقت لبنوده حتى 28 شباط/ فبراير ما لم يتفق الطرفان على موعد نهائي آخر.

وتساءل أعضاء البرلمان الأوروبي الإثنين عما إذا كان من الممكن تمديد هذا التنفيذ الموقت إلى ما بعد نهاية شباط/فبراير من أجل الحصول على مزيد من الوقت لمراجعة الوثيقة المؤلفة من نحو 1200 صفحة، وفق ما قال مصدر برلماني بعد اجتماع رؤساء الكتل السياسية في البرلمان.

وقال ميشال بارنييه المفاوض الأوروبي الذي تحدث خلال الاجتماع وكذلك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على تويتر "الحوار مستمر مع البرلمان الأوروبي: تبادل مثمر هذا الصباح مع مؤتمر رؤساء الكتل".

نقاش شكلي

وفي المملكة المتحدة، دعي النواب البريطانيون الأربعاء 30 كانون الأول/ ديسمبر لمناقشة الاتفاق، وهو نقاش سيكون شكليا على الأرجح نظرا إلى الأغلبية المتاحة لحكومة بوريس جونسون المحافظة ودعم المعارضة العمالية.

وفي 24 كانون الأول/ديسمبر، توصلت لندن وبروكسل إلى اتفاق للتجارة الحرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية مفاوضات صعبة.

وتنتهي المرحلة الانتقالية التي بدأت عند مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/يناير 2020، في 31 كانون الأول/ديسمبر مع خروج بريطانيا من السوق الموحدة.

فرانس24/ أ ف ب

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