بريطانيا: أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في حصيلة غير مسبوقة

سجلت بريطانيا الثلاثاء رقما غير مسبوق من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 53135 خلال 24 ساعة. وتواجه البلاد تسارعا في تفشي المرض بسبب ظهور سلالة جديدة متحورة من الفيروس. ويأتي هذا في وقت أغلقت خلاله مناطق شاسعة من المملكة المتحدة ضمن إجراءات حجر صحي لاحتواء انتشار الوباء.

إعلان اقرأ المزيد

كشف تقرير حكومي بريطاني أن المملكة المتحدة التي تواجه تسارعا في تفشي وباء كوفيد-19 بسبب تحوّر فيروس كورونا، سجلت 53135 إصابة جديدة الثلاثاء، في رقم غير مسبوق.

ومع هذه الزيادة التي سجلت على الرغم من إغلاق جزء كبير من المملكة المتحدة أخيرا، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة إلى 2,382,865 منذ بداية تفشي الوباء من بينها 71567 وفاة (414 وفاة أعلنت الثلاثاء).

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك