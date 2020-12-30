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فيروس كورونا: بريطانيا تعطي الضوء الأخضر للقاح أسترازينيكا-أكسفورد

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لقاح أسترازينكا-أوكسفورد
لقاح أسترازينكا-أوكسفورد © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
2 دقائق

أعطت وكالة الأدوية البريطانية الضوء الأخضر للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد، تنوي من خلاله السلطات تسريع حملة التلقيح التي باشرتها مطلع كانون الأول/ديسمبر.

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رخصت السلطات الصحية البريطانية الأربعاء للقاح مضاد لفيروس كورونا طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد تنوي من خلاله السلطات تسريع حملة التلقيح التي باشرتها مطلع كانون الأول/ديسمبر.

وقال ناطق باسم وزارة الصحة "وافقت الحكومة اليوم (الأربعاء) على توصية وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية السماح استخدام لقاح جامعة أكسفورد-أسترازينيكا ضد" فيروس كورونا المستجد.

 

فرانس24/ أ ف ب

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