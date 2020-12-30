فيروس كورونا: بريطانيا تعطي الضوء الأخضر للقاح أسترازينيكا-أكسفورد

لقاح أسترازينكا-أوكسفورد © رويترز

نص : فرانس24 تابِع 2 دقائق

أعطت وكالة الأدوية البريطانية الضوء الأخضر للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد، تنوي من خلاله السلطات تسريع حملة التلقيح التي باشرتها مطلع كانون الأول/ديسمبر.