فيروس كورونا: بريطانيا تعطي الضوء الأخضر للقاح أسترازينيكا-أكسفورد
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أعطت وكالة الأدوية البريطانية الضوء الأخضر للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد، تنوي من خلاله السلطات تسريع حملة التلقيح التي باشرتها مطلع كانون الأول/ديسمبر.
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رخصت السلطات الصحية البريطانية الأربعاء للقاح مضاد لفيروس كورونا طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد تنوي من خلاله السلطات تسريع حملة التلقيح التي باشرتها مطلع كانون الأول/ديسمبر.
وقال ناطق باسم وزارة الصحة "وافقت الحكومة اليوم (الأربعاء) على توصية وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية السماح استخدام لقاح جامعة أكسفورد-أسترازينيكا ضد" فيروس كورونا المستجد.
فرانس24/ أ ف ب
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