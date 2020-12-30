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مرحلة ما بعد بريكسيت: مسؤولو الاتحاد الأوروبي وقعوا الاتفاق التجاري مع بريطانيا

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رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال/ أرشيف
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال/ أرشيف © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : أنور القاسم
4 دقائق

وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأربعاء الاتفاق التجاري المبرم بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لمرحلة بعد بريكسيت، والذي سيدخل حيز التنفيذ الخميس عند الساعة 23,00 بتوقيت غرينتش.

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أمضت رئيسة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأربعاء الاتفاق التجاري المبرم بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والمنظم لمرحلة بعد بريكسيت والذي سيدخل حيز التنفيذ الخميس عند الساعة 23,00 بتوقيت غرينتش.

 ووقع المسؤولان وخلفهما أعلام اوروبية نص الاتفاق أمام الكاميرات والمصورين. وستنقل هذه الوثائق جوا بطائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني ليوقع عليها رئيس الحكومة بوريس جونسن بالأحرف الأولى.

فرانس 24/ أ ف ب

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