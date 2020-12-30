مرحلة ما بعد بريكسيت: مسؤولو الاتحاد الأوروبي وقعوا الاتفاق التجاري مع بريطانيا

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال/ أرشيف © أ ف ب

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وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأربعاء الاتفاق التجاري المبرم بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لمرحلة بعد بريكسيت، والذي سيدخل حيز التنفيذ الخميس عند الساعة 23,00 بتوقيت غرينتش.