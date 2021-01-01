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تشديد مرتقب في إجراءات الإقامة والعمل لمواطني بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد بريكسيت

وصول أول قطار "يوروستار" من لندن إلى باريس، بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. 1 يناير/كانون الثاني 2021. © صورة من التلفزيون

نص : محمد فرحات | فيديو : محمد فرحات 5 دقائق

غداة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، انتقل الصحافي في فرانس24 محمد فرحات إلى محطة "الشمال" ("غار دي نور") في باريس حيث تصل قطارات "اليوروستار" الرابطة بين عاصمتي فرنسا والمملكة المتحدة، وذكر بالإجراءات الجديدة المترتبة عن اتفاق بريكسيت بين لندن وبروكسل والتي ستدخل حيز التنفيذ في مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2021. كما تحدث أيضا عن التغييرات المرتقبة بشأن ملفات الإقامة بالنسبة لمواطني بريطانيا والاتحاد الأوروبي بموجب هذا الاتفاق.