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كيف بدا المشهد في ميناء كاليه الفرنسي بعد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة؟

صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : وسيم الدالي 5 دقائق

قال موفد فرانس24 إلى ميناء كاليه شمال البلاد، الذي يمثل نقطة العبور الأساسية بين بريطانيا وباقي الدول الأوروبية، إن حركة النقل البري والبحري كانت خفيفة وهادئة الجمعة في أول يوم بعد خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية، ولكن هذا سببه أن هذا اليوم هو أول أيام السنة، ولن يتضح الأمر إلا بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع. وأشار موفد فرانس24 إلى أن اثنين من الوزراء الفرنسيين زارا المدينة وشددا على أهمية اليقظة والحزم بالنسبة لفرنسا والاتحاد الأوروبي في تطبيق الاتفاق مع بريطانيا.