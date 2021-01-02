فيروس كورونا: الحكومة البريطانية تقرر إغلاق جميع المدارس الابتدائية في لندن لمدة أسبوعين

أشاد صادق خان رئيس بلدية لندن بقرار الحكومة البريطانية إغلاق جميع المدارس الابتدائية بالمدينة لمدة أسبوعين في إطار جهودها لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19 المتسارع في البلاد. وقال خان في تغريدة على تويتر "أدركت الحكومة المنطق أخيرا وغيرت قرارها... هذا هو القرار الصحيح، وأريد أن أشكر وزير التعليم". وبهذا عدلت الحكومة عن قرارها السابق بإغلاق المدارس في المناطق الأكثر تضررا فقط وإبقائها مفتوحة في بقية الأحياء.

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قال صادق خان رئيس بلدية لندن الجمعة في تغريدة على موقع تويتر إن الحكومة البريطانية قررت إغلاق جميع المدارس الابتدائية في العاصمة الأسبوعين المقبلين لمواجهة الانتشار السريع لسلالة أكثر عدوى من فيروس كورونا.

ويوم الأربعاء، كشف وزير التعليم جافين ويليامسون عن خطة لتأجيل إعادة فتح المدارس الثانوية وفتح معظم المدارس الابتدائية للأطفال أقل من 11 عاما في الوقت المقرر الأسبوع المقبل في نهاية عطلة عيد الميلاد.

ووفقا للخطة، تقرر إغلاق المدارس الابتدائية فقط في المناطق الأكثر تضررا في البلاد ومنها بعض أجزاء لندن. لكن السلطات المحلية في عدد من المناطق التي تقرر أن تُفتح فيها المدارس الابتدائية اشتكت.

وقال رئيس بلدية لندن "أدركت الحكومة المنطق أخيرا وغيرت قرارها". وأضاف "جميع المدارس الابتدائية في أنحاء لندن ستلقى نفس المعاملة". وأضاف "هذا هو القرار الصحيح، وأريد أن أشكر وزير التعليم... على محادثاتنا البناءة خلال اليومين الماضيين".

فرانس24/ رويترز

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