اكتشاف حالات متزايدة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا في عدة دول وسط تشديد الإجراءات

رصدت دول عدة في العالم إصابات متزايدة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا، التي تم اكتشافها في بريطانيا ويعرف عنها لحد الآن أنها سريعة العدوى. ولجأت عدة دول إلى فرض قيود على السفر من وإلى المملكة فيما عادت فرضية الإغلاق العام إلى الواجهة في بلدان أخرى في محاولة لتفادي موجة جديدة للجائحة.

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في عدة مناطق في العالم، بدأ العام الجديد بمخاوف من انتشار موجات جديدة لوباء فيروس كورونا خصوصا بعد اكتشاف سلالات جديدة للفيروس أكثر عدوى أهمها رصدت في بريطانيا ما جعل هاجس الحجر الصحي الشامل يعود إلى الواجهة من جديد.

في بريطانيا، التي كانت أول بلد يعلن رصد سلالة متحورة من الفيروس، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد إن إجراءات عزل عام أكثر صرامة قد تطبق قريبا مع استمرار ارتفاع الإصابات بمرض كوفيد-19 لكن المدارس آمنة ويتعين على التلاميذ الحضور. وبلغت حالات الإصابة بكوفيد-19 مستويات قياسية وآخذة في الزيادة في بريطانيا منذ ظهور سلالة جديدة من الفيروس أكثر قدرة على الانتشار.

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وحذر بوريس جونسون من أنه قد تُتّخذ إجراءات أكثر صرامة في إنكلترا لمكافحة الزيادة السريعة في عدد الإصابات بكورونا، فيما نشب خلاف حول جدوى إعادة فتح المدارس.

وتعد المملكة المتحدة واحدة من أكثر الدول الأوروبية المتضررة بالوباء (74 ألفا و570 وفاة). وقد سجلت في 24 ساعة عدد إصابات قياسيا منذ بدء الجائحة بلغ 57 ألفا و725 شخصا وفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة السبت، مع تفشي فيروس كورونا المستجد المتحوّر في أرجاء البلاد.

الكويت تعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا

علقت الكويت الرحلات المباشرة من المملكة المتحدة وإليها اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل السادس من يناير كانون الثاني. وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي على تويتر اليوم الأحد "بناء على تعليمات السلطات الصحية في دولة الكويت، تعلق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى المملكة المتحدة وذلك ابتداء من يوم الأربعاء الموافق السادس من يناير 2021". وأضافت أن ذلك الإجراء "مؤقت وحتى إشعار آخر".

الطيران المدني : تعليق الرحلات التجارية المباشرة في مطار الكويت الدولي من والى المملكة المتحدة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 6 يناير 2021. pic.twitter.com/mwgtwAmPox — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) January 3, 2021

وكانت الإدارة استأنفت رحلات الطيران التجاري من مطار الكويت الدولي وإليه أمس السبت وذلك بعد تعليقها من الاثنين الماضي وحتى يوم الجمعة. وقال المتحدث الرسمي للطيران المدني سعد العتيبي إن القرارات ستخضع للمراجعة وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا.

مطالب بإعلان حالة الطوارئ الصحية في طوكيو

سجلت طوكيو 816 إصابة جديدة بفيروس كورونا الأحد بعد يوم من مطالبة حكام العاصمة والأقاليم المجاورة الحكومة اليابانية بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة الزيادة الأخيرة في الحالات.

وقاوم رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا الدعوات لفرض حالة طوارئ ثانية على مستوى البلاد. وكانت الحكومة قد طبقت هذا الإجراء للمرة الأولى في نيسان/أبريل خلال موجة سابقة من الجائحة. وقال وزير الاقتصاد الياباني للصحفيين أمس السبت إن الحكومة بحاجة للتشاور مع خبراء الصحة قبل اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وكإجراء مؤقت، طلبت السلطات من المطاعم وصالات الكاريوكي في منطقة طوكيو الإغلاق الساعة 8 مساء. واعتمدت حالة الطوارئ السابقة على الإغلاق الطوعي للأعمال التجارية وقيود السفر بدلا من إجراءات الإغلاق الصارمة التي طبقت في مناطق أخرى من العالم. ولمواجهة الفيروس رفعت طوكيو حالة التأهب إلى أعلى مستوى في 17 ديسمبر كانون الأول. وبلغت الإصابات اليومية الجديدة في العاصمة مستوى قياسيا عند 1337 في 31 كانون الأول/ ديسمبر.

حصيلة إصابات قياسية في الولايات المتحدة

وسجلت الولايات المتحدة السبت رقما قياسيا جديدا في أعداد الإصابات اليومية بكوفيد-19، وذلك بإحصائها 277346 إصابة جديدة، حسب جامعة جونز هوبكنز المرجعية. وبذلك، باتت الولايات المتحدة وهي الدولة الأكثر تضرّرًا من فيروس كورونا، تُسجّل ما مجموعه 20,38 مليون إصابة منذ بداية الجائحة و349920 وفاة.

ويوم السبت وحده، توفي 2378 شخصا جراء كوفيد-19 في البلاد. وباشرت الولايات المتحدة حملة التطعيم في 14 كانون الأول/ديسمبر. وتم حتى الآن تلقيح أكثر من 4,2 ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد، اي أقل بكثير من 20 مليونًا وهو الرقم الذي كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد وعدت ببلوغه قبل نهاية عام 2020، ويعود السبب في ذلك إلى تأخير كبير في توزيع اللقاحات.

اكتشاف إصابات بالسلالة الجديدة في قبرص

قالت وزارة الصحة في قبرص الأحد إن الجزيرة اكتشفت 12 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في أشخاص سافروا إليها من بريطانيا في الآونة الأخيرة. واكتُشفت السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر حول العالم حاليا في بريطانيا أولا وهي أسرع انتشارا من السلالة الأصلية للفيروس التي اكتُشفت في الصين قبل عام.

واكتُشفت سلالة أخرى جديدة في الآونة الأخيرة في جنوب أفريقيا أولا. وقالت وزارة الصحة القبرصية إن السلطات اكتشفت 12 إصابة بالسلالة الجديدة من بين 19 إصابة أثبتتها الفحوص لقادمين من بريطانيا في الفترة بين 6 و20 كانون الأول/ ديسمبر.

وسجلت قبرص قفزة كبيرة في حالات الإصابة بكوفيد-19 في الأسابيع الثلاثة الماضية مع زيادة عدد الحالات اليومية على 600 حالة. ومنذ بدء الجائحة التي ظهرت في قبرص في أوائل آذار/ مارس بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة حتى الثاني من كانون الثاني/ يناير 23445 حالة وتوفي 129.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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