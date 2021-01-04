بريطانيا أول دولة في العالم تبدأ باستخدام لقاح أسترازينيكا-أكسفورد

© أ ف ب/ أرشيف

صورة نشرتها جامعة أكسفورد في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 تظهر جرعة من اللقاح الذي طورته بالتعاون مع مختبرات أسترازينيكا لمكافحة فيروس كورونا.

بداية من الاثنين تكون بريطانيا أول دولة في العالم تستخدم لقاح أسترازينيكا-أكسفورد. ويعتبرهذا اللقاح أقل كلفة وتخزينه أسهل مقارنة بلقاحي موديرنا وفايرز/بايونتيك، ليكون بذلك أكثر تكيفا مع حملات التلقيح على نطاق واسع مقارنة. وأفادت وزارة الصحة أنها أوصت على مئة مليون جرعة من هذا اللقاح وستكون 520 ألفا منها متوافرة الاثنين.

إعلان اقرأ المزيد

مع احتمال أن تشدد مجددا التدابير للحد انتشار وباء كوفيد-19، تشرع بريطانيا الاثنين باستخدام لقاح أسترازينيكا وجامعة أكسفورد المنتج في مختبر البريطاني لتصبح بذلك أول دولة في العالم تقدم على ذلك.

ويعتبر هذا اللقاح أقل كلفة وتخزينه أسهل، ليكون بذلك أكثر تكيفا مع حملات التلقيح على نطاق واسع مقارنة بلقاحي موديرنا وفايرز/بايونتيك اللذين رُخص لهما ووزعا في دول عدة ولا سيما الولايات المتحدة.

ويشار إلى أن أكثر من مليون شخص في بريطانيا تلقوا حتى الآن لقاح فايرز/بايونتيك منذ بدء حملة التلقيح مطلع كانون الأول/ديسمبر.

وأوصت السلطات البريطانية على مئة مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا-أكسفورد وستكون 520 ألفا منها متوافرة الاثنين على ما ذكرت وزارة الصحة. في إنكلترا تفتح مئات مراكز التلقيح أبوابها خلال الأسبوع الحالي تضاف إلى 730 متوافرة راهنا.

قال وزير الصحة مات هانكوك "يسعدني أن أطلق لقاح أكسفورد الذي أتى نتيجة العلم البريطاني. يشكل ذلك تحولا في كفاحنا ضد هذا الفيروس الرهيب وآمل أن يعيد الأمل للناس أجمعين بأن نهاية الجائحة باتت بمرأى منا".

ورخصت الأرجنتين كذلك للقاح أسترازينيكا-أكسفورد فضلا عن الهند الأحد الأمر الذي سيسمح لهذه الدولة البالغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة بمباشرة إحدى أوسع حملات التطعيم في العالم.

وأودى كوفيد-19 بحياة أكثر من 150 ألف شخص في الهند. وسيلقح هذا البلد 300 مليون شخص بحلول منتصف العام 2021.

درجة حرارة

ومن ميزات لقاح أسترازينيكا-أكسفورد أنه قليل الكلفة (حوالى 2,5 يورو للجرعة) كما يمكن أن يحفظ في براد عادي خلافا للقاحي موديرنا وفايزر/بايونتيك اللذين يحتاجان على المدى الطويل إلى درجة حرارة متدنية جدا (20 درجة مئوية تحت الصفر للأول و70 درجة تحت الصفر للثاني).

إلا أن الترخيص للقاح أسترازينيكا في أوروبا لن يحصل في كانون الثاني/يناير على ما ذكرت وكالة الأدوية الأوروبية. أما الولايات المتحدة، فلا تنوي اعتماده قبل نيسان/أبريل.

وتعتبر بريطانيا مع أكثر من 75 ألف حالة وفاة من أكثر دول أوروبا تضررا من الوباء. وقد أصيب نحو 55 ألف شخص بالفيروس في غضون 24 ساعة متجاوزين بذلك لليوم السادس على التوالي عتبة الخمسين ألف إصابة على ما أظهرت آخر الأرقام الرسمية الصادرة الأحد.

وحمل الانتشار السريع للوباء المنسوب إلى فيروس كورونا المتحور رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى درس إمكان فرض تدابير أكثر صرامة.

وقال جونسون الأحد لهيئة بي بي سي "قد نضطر في الأسابيع المقبلة إلى التحرك مجددا لاتخاذ إجراءات صعبة أكثر في مناطق عدة في البلاد" مضيفا أن إغلاق المدارس "هي من بين هذه التدابير".

وأسفرت الجائحة عما لا يقل عن مليون و835 ألفا و824 وفاة في العالم من بين 84 مليون و508 آلاف و990 إصابة وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك