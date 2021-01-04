فيديو

عودة على تفاصيل قضية جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

أ ف ب/أرشيف

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : وسيم الدالي 3 دقائق

تعود تفاصيل قضية الأسترالي جوليان أسانج إلى عام 2010 بعدما نشر على موقعه "ويكيليكس" معلومات سرية ألحقت ضررا ملموسا بسمعة الحكومة الأمريكية. وخوفا من تسليمه إلى الولايات المتحدة ومحاكمته هناك لجأ في عام 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن وبينما صدرت بحقه مذكرة توقيف في ستوكهولم منحته الإكوادور حق اللجوء السياسي. ومن المقرر أن يبت القضاء البريطاني الاثنين قراره في شأن تسليم أسانج للولايات المتحدة التي تريد محاكمته بتهمة التجسس لنشره مئات آلاف الوثائق السرية.