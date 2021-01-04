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فيروس كورونا: بوريس جونسون يعلن فرض الحجر الصحي الشامل مجددا في إنكلترا

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بوريس جونسون في مقر رئاسة الحكومة البريطانية بلندن، في 30 ديسمبر/كانون الأول.
بوريس جونسون في مقر رئاسة الحكومة البريطانية بلندن، في 30 ديسمبر/كانون الأول. © أ ف ب / أرشيف
نص : فرانس24 تابِع
1 دقائق

أمام تسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا المتحور، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء الإثنين فرض "حجر" جديد في مختلف أنحاء إنكلترا لغاية منتصف فبراير/شباط.

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء الإثنين فرض "حجر" جديد في مختلف أنحاء إنكلترا بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المتحور الأسرع انتقالا.

وقال جونسون في مداخلة متلفزة إن الحجر الجديد الذي يماثل في صرامته نظيره في الربيع الفائت، يلحظ إقفال المدارس على أن يستمر حتى منتصف شباط/فبراير المقبل إذا سمحت الظروف بذلك.

فرانس24/ أ ف ب

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