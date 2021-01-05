فلاديمير بوتين وأنغيلا ميركل يبحثان احتمال "إنتاج مشترك للقاح" ضد فيروس كورونا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر عبر الفيديو في موسكو، في 21 ديسمبر/كانون الأول 2020.

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال محادثات هاتفية احتمال "إنتاج مشترك للقاح" مضاد لفيروس كورونا، حسبما أعلن الكرملين الثلاثاء. وناقشا أيضا النزاع بين قوات كييف والقوات الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا، والمتوقف إلى حد كبير منذ اتفاقات السلام الموقعة في 2015.

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل احتمال "إنتاج مشترك للقاح" مضاد لفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن الكرملين الثلاثاء في بيان، مضيفا أنه "تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات بهذا الشأن بين وزارتي الصحة وهيئات أخرى مختصة في البلدين".

بدأ تطعيم المواطنين الروس باللقاح، الذي أطلق عليه "سبوتنيك-في" نسبة إلى أول قمر اصطناعي أطلقه الاتحاد السوفياتي في 1957، مطلع كانون الأول/ديسمبر، وتم إرسال كميات منه إلى بيلاروسيا وصربيا والأرجنتين.

لكن موسكو أقرت بأن ليس لديها الموارد الضرورية لإنتاج الكميات اللازمة بسرعة. وساهمت الهند في إنتاج 100 مليون جرعة من "سبوتنيك-في" كما تم توقيع شراكات مع البرازيل والصين وكوريا الجنوبية.

لكن اللقاح الروسي لقي تشكيكا على الصعيد الدولي، إذ اعتبر الإعلان عنه متسرعا، منذ آب/أغسطس، حتى قبل بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على عدد كبير من الناس، ونشر النتائج العلمية.

ووفقا للكرملين، فإن بوتين وميركل ناقشا أيضا النزاع بين قوات كييف والقوات الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا، والمتوقف إلى حد كبير منذ اتفاقات السلام الموقعة في 2015.

فرانس24/ أ ف ب

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