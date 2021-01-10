إسبانيا: قتلى في عاصفة ثلجية تاريخية والسلطات ترسل إمدادات غذائية ولقاح فيروس كورونا للمناطق المتضررة

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تمثال فيليبي الثالث مغطى بالثلج في ساحة مايو في مدريد في 9 كانون الثاني/يناير 2021 غابريال بويس

قتل على الأقل أربعة أشخاص جراء العاصفة الثلجية فيلومينا غير المسبوقة التي ضربت إسبانيا السبت. وحذر خبراء الأرصاد من طقس أسوأ خلال الأيام المقبلة، من جانبها تعتزم السلطات الأحد إرسال قوافل تحمل جرعات من لقاح فيروس كورونا وإمدادات غذائية إلى المناطق المتضررة.

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تسببت عاصفة ثلجية ضربت إسبانيا في مقتل أربعة أشخاص على الأقل وأصابت حركة السفر بالشلل في أنحاء البلاد وغطت العاصمة مدريد بثلوج كثيفة السبت. وحذر خبراء الأرصاد من طقس أسوأ خلال الأيام المقبلة بعد أن جلبت العاصفة فيلومينا أكبر تساقط للثلوج منذ عقود على وسط إسبانيا.

وتتأهب الحكومة الإسبانية الأحد لإرسال قوافل تحمل جرعات من لقاح فيروس كورونا وإمدادات غذائية إلى المناطق التي تقطعت سبل الوصول إليها نتيجة العاصفة فيلومينا التي تسببت في أكبر تساقط للثلوج منذ عقود على وسط إسبانيا وأودت بحياة أربعة أشخاص.

ووصلت فرق الإنقاذ إلى 1500 شخص حاصرتهم الثلوج في سياراتهم. وقال مسؤولون إن رجلا وامرأة غرقا داخل سيارتهما إثر فيضان مياه نهر قرب ملقة بجنوب إسبانيا وإن مشردين اثنين تجمدا حتى الموت أحدهما في مدريد والآخر في مدينة قلعة أيوب بشرق البلاد.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث على تويتر "أريد أن أكرر دعوة الحكومة لتوخي أقصى درجات الحذر في مواجهة تطور الطقس في الساعات القليلة المقبلة".

وقال جوليان مورثيو من الوكالة الحكومية للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة ستنخفض إلى دون عشر درجات مئوية تحت الصفر هذا الأسبوع وهو ما سيصحبه تساقط كثيف للثلوج.

وتابع أن مستوى الثلوج يتراوح بين 20 و30 سنتيمترا في مدريد مما يجعلها الأكثر كثافة منذ عام 1971.

وقالت الشركة المشغلة لمطارات البلاد إن مطار مدريد باراخاس أُغلق منذ مساء الجمعة في حين جرى إغلاق ما يزيد على 650 طريقا.

فرانس24/ رويترز

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