فيروس كورونا: بريطانيا تنتظرها "أسوأ" الأسابيع وتراهن على التطعيم الجماعي لمواجهة الجائحة

صورة نشرتها جامعة أكسفورد في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 تظهر جرعة من اللقاح الذي طورته بالتعاون مع مختبرات أسترازينيكا لمكافحة فيروس كورونا.

تمر بريطانيا بـ"وقت عصيب" حسب كبير المستشارين الطبيين للحكومة، جراء انتشار فيروس كورونا وسلالته الجديدة، ما تسبب في ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات إلى مستويات قياسية. كما "ستكون الأسابيع القليلة المقبلة الأسوأ في هذه الجائحة" بالبلاد. وتعلق الحكومة آمالها على برنامج تطعيم جماعي بهدف الخروج من الوباء بحلول الربيع.

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تواجه الخدمات الصحية في بريطانيا "وقتا عصيبا" حسب ما صرح به كبير المستشارين الطبيين للحكومة كريس ويتي الإثنين، حيث اعتبر أن البلاد تنتظرها الأسابيع الأسوأ في جائحة كوفيد-19، بعد أن ارتفعت حالات الوفاة والإصابات إلى مستويات قياسية قبل إطلاق برنامج تطعيم جماعي.

وزادت الوفيات بسبب الفيروس عن 81 ألف حالة في المملكة المتحدة، وهي خامس أكبر حصيلة في العالم، بينما تأكدت إصابة أكثر من ثلاثة ملايين بالمرض.

وتنتشر سلالة جديدة شديدة العدوى من الفيروس بين السكان، إذ أصيب حتى الآن واحد من كل 20 شخصا في مناطق من لندن.

"الأسابيع الأسوأ في الجائحة"

وحذر ويتي من أن الوضع سيتدهور في الوقت الحالي. وقال "ستكون الأسابيع القليلة المقبلة الأسوأ في هذه الجائحة فيما يتصل بالأعداد".

وقال لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "أي إنسان لا تعتريه الصدمة بسبب أعداد الناس في المستشفيات، المرضى بصورة خطيرة في هذه اللحظة ومن يموتون بسبب هذه الجائحة، أعتقد أنه لم يدرك هذا على الإطلاق. هذا وضع مروع".

وتعلق الحكومة آمالها على برنامج تطعيم جماعي بهدف إتاحة إمكانية للخروج من الجائحة بحلول الربيع. ستقدم من خلاله الجرعات لجميع من هم في الفئات الأربع التي لها الأولوية، وعددهم نحو 15 مليونا، بحلول منتصف الشهر المقبل.

وكانت بريطانيا أول بلد يوافق على لقاحات طورتها أكسفورد-أسترازينيكا، وفايزر-بايونتيك. ووافقت يوم الجمعة على لقاح شركة موديرنا. وتستهدف توفير تطعيمات لنحو 15 مليون شخص بحلول منتصف الشهر القادم.

فرانس24/ رويترز

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