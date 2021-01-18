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المعارض ألكسي نافالني يدعو الروس للنزول إلى الشوارع والقضاء يأمر بتوقيفه لمدة شهر

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المعارض الروسي ألكسي نافالني في الطائرة التي أقلته إلى موسكو في 17 كانون الثاني/يناير 2021.
المعارض الروسي ألكسي نافالني في الطائرة التي أقلته إلى موسكو في 17 كانون الثاني/يناير 2021. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : فرانس24 تابِع
6 دقائق

أصدرت الإثنين محكمة روسية قرارا باحتجاز المعارض ألكسي نافالني لمدة شهر اعتبارا من ساعة توقيفه بالأمس في المطار. وفي فيديو نشر لنافالني وهو في قاعة المحكمة قبل صدور القرار، حث الأخير مواطنيه الروس على النزول للشوارع للاحتجاج ضد النظام بقوله "... انزلوا إلى الشارع، ليس من أجلي لكن من أجلكم، من أجل مستقبلكم". وكانت الشرطة الروسية اعتقلت الأحد نافالني في مطار موسكو إثر عودته من ألمانيا بعد عدة أشهر قضاها هناك للعلاج من محاولة اغتيال بتسميمه.

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قضت الإثنين محكمة روسية بوضع المعارض ألكسي نافالني في الحجز لمدة 30 يوما اعتبارا من توقيفه المثير للجدل في الليلة الماضية لدى وصوله إلى موسكو، بعد أن أمضى خمسة أشهر في ألمانيا للتعافي من تسميم مفترض تعرض له. وكتب محاميه فاديم كوبزيف في تغريدة أن "ألكسي نافالني وضع في الحجز لمدة 30 يوما، حتى 15 شباط/فبراير".

فيما دعا نافالني مواطنيه الروس "للنزول إلى الشارع" ضد النظام، في فيديو نُشر قبل بضع دقائق من صدور القرار القضائي بوضعه في الحجز. وقال في مقطع الفيديو الذي التُقط في قاعة المحكمة ونُشر على مواقع التواصل الاجتماعي "أكثر ما تخشاه هذه العصابات (في الحكم) تعرفونه، هو أن ينزل الناس إلى الشارع (...) إذا لا تخافوا، انزلوا إلى الشارع، ليس من أجلي لكن من أجلكم، من أجل مستقبلكم".

      

فرانس24/ أ ف ب

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