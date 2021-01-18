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فيروس كورونا: تطعيم 140 شخصا كل دقيقة في بريطانيا

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كولايد الصوديوم يضاف إلى حقنة من لقاح فايزر/بايونتيك ضد فيروس كورونا المستجد في مستشفى غايز في وسط لندن في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2020 مع بدء حملة التلقيح في بريطانيا
كولايد الصوديوم يضاف إلى حقنة من لقاح فايزر/بايونتيك ضد فيروس كورونا المستجد في مستشفى غايز في وسط لندن في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2020 مع بدء حملة التلقيح في بريطانيا © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
2 دقائق

أفاد وزير توزيع اللقاحات البريطاني ناظم الزهاوي بأن السلطات تقوم بتطعيم 140 شخصا بالجرعة الأولى من اللقاح ضد وباء فيروس كورونا كل دقيقة. وأضاف بأن الأوضاع ستتحسن تدريجيا خصوصا مع افتتاح  المزيد من مراكز التطعيم الجديدة حيث من المتوقع إنشاء 17 مركزا جديدا هذا الأسبوع و50 مركزا جديدا مع نهاية شهر يناير كانون الثاني.  

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قال وزير توزيع اللقاحات البريطاني ناظم الزهاوي الاثنين إن السلطات تقوم بتطعيم 140 شخصا ضد مرض كوفيد-19 كل دقيقة في المتوسط في بريطانيا. وقال الزهاوي لشبكة سكاي "تسير الأمور على ما يرام، نقوم بتطعيم 140 شخصا في المتوسط، بالجرعة الأولى،  كل دقيقة حرفيا. هذا هو المعدل المتوسط وبعض المناطق تعمل بشكل أفضل".

وأضاف "ستلاحظون أن الأمور ستتحسن مع افتتاح المزيد من مراكز التطعيم الكبيرة، 17 مركزا هذا الأسبوع و50 بحلول نهاية الشهر".

فرانس 24 / رويترز

 

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