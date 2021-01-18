فيروس كورونا: تطعيم 140 شخصا كل دقيقة في بريطانيا

كولايد الصوديوم يضاف إلى حقنة من لقاح فايزر/بايونتيك ضد فيروس كورونا المستجد في مستشفى غايز في وسط لندن في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2020 مع بدء حملة التلقيح في بريطانيا

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