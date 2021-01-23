فيروس كورونا: جونسون يشير إلى "أدلة" تفيد بأن السلاسة المتحورة في بريطانيا قد تكون أكثر فتكا

أكثر من 38500 مريض بكوفيد-19 موجودون في المستشفيات البريطانية، أي أكثر بـ78 بالمئة من عددهم خلال الموجة الأولى للوباء العام الماضي.

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة أن نسخة فيروس كورونا المستجد المتحورة التي رصدت في بريطانيا ووصلت إلى دول أخرى في الأشهر الأخيرة قد تكون أكثر فتكا، إلى جانب كونها معدية أكثر. وتشهد بريطانيا الموجة الثالثة والأسوأ للفيروس. وتأمل البلاد عودة الوضع إلى طبيعته في وقت لاحق هذا العام بفضل أكبر برنامج تطعيم في تاريخها بدأ الشهر الماضي.

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في وقت تشهد فيه المملكة المتحدة أعداد وفيات قياسية جراء كوفيد-19، تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة عن وجود "أدلة" على أن النسخة المتحورة من فيروس كورونا قد تكون أكثر فتكا إضافة لكونها أسرع انتشارا.

وجاءت تصريحاته بعد ازدياد الإصابات والحالات في البلاد والتي استدعت النقل إلى المستشفيات منذ تم رصد النسخة المتحورة للمرة الأولى في جنوب شرق إنكلترا في أيلول/سبتمبر.

كما انتشر الفيروس المتحور في أكثر من 60 بلدا بينها الصين، حيث ظهر الوباء قبل أكثر من عام، وفق منظمة الصحة العالمية.

وقال جونسون خلال مؤتمر صحفي في داونينغ ستريت "إضافة إلى أنه أسرع انتشارا، يبدو الآن أن هناك بعض الأدلة على أن النسخة الجديدة... قد تكون مرتبطة بدرجة أعلى من الوفيات".

وربط الوضع السيء الذي تعيشه بريطانيا، حيث أعلن عن 1401 وفاة جديدة جراء كوفيد-19 الجمعة رفعت إجمالي عدد الوفيات إلى 95981 (الأعلى في أوروبا)، بالنسخة الجديدة المتحورة.

الإغلاق العام في بريطانيا قد يستمر إلى الصيف المقبل 02:42

وازدادت الوفيات جراء الفيروس بنسبة 16 في المئة خلال الأسبوع الماضي، بينما يقارب عدد الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفيات جرّاء إصابتهم به ضعف ذاك الذي تم تسجيله في أسوأ أيام الموجة الأولى من الوباء في نيسان/أبريل.

وقال كبير علماء الحكومة باتريك فالانس إن النسخة الجديدة قد تكون أكثر فتكا بنسبة نحو 30 إلى 40 في المئة بالنسبة لبعض الفئات العمرية، رغم أنه شدد على أن التقييم اعتمد على بيانات ضئيلة.

وأفاد خلال المؤتمر ذاته "هناك كثير من الضبابية حيال هذه الأرقام ونحتاج إلى القيام بالمزيد للتوصل إلى معرفة دقيقة في الأمر، لكنه مصدر قلق بوضوح".

وأضاف "سترون أنه بالنسبة للفئات العمرية المختلفة كذلك، هناك نوع من الزيادة النسبية في الخطورة".

"مؤشرات تحسن"

وتشهد بريطانيا الموجة الثالثة والأسوأ للفيروس. وتأمل البلاد عودة الوضع إلى طبيعته في وقت لاحق هذا العام بفضل أكبر برنامج تطعيم في تاريخها بدأ الشهر الماضي. وكشف جونسون أن 5,4 ملايين شخص تلقوا حاليا أول جرعة من لقاحين يتم استخدامهما حاليا، إذ تم تطعيم عدد قياسي من الأشخاص يبلغ 400 ألف في الساعات الـ24 الأخيرة.

وأضاف "تواصل جميع الأدلة الحالية إظهار أن اللقاحين اللذين نستخدمهما حاليا لا يزالان فعّالين ضد النسختين القديمة والجديدة".

وتبدو الحكومة في طريقها للإيفاء بتعهدها تطعيم 15 مليونا من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر بحلول منتصف شباط/فبراير. وتسعى إلى تطعيم جميع السكان البالغين بحلول أيلول/سبتمبر كأبعد حد.

إغلاق شامل

وتعيش إنكلترا ثالث إغلاق شامل منذ مطلع الشهر، بينما تم فرض قيود في إسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، حيث تتولى السلطات المحلية مسؤولية وضع السياسة الصحية.

وأظهرت بيانات "المكتب الجديد للإحصاءات الوطنية" التي نشرت الجمعة أن الأوامر التي صدرت للسكان بالتزام منازلهم ساهمت في خفض معدلات الإصابات بعض الشيء في أنحاء إنكلترا الأسبوع الماضي.

وكشفت أن شخصا من 55 أصيب بالفيروس في إنكلترا، وهو معدل وصل إلى شخص من 35 في لندن.

بدوره، حذّر كبير مسؤولي الصحة كريس ويتي من أنه على الرغم من "مؤشرات التحسّن"، لا تزال أعداد الإصابات "عند مستوى مرتفع للغاية" بينما تواجه المستشفيات خطر الإغراق.

وأعلنت الحكومة الجمعة أنها ستطلق حملة وطنية جديدة تركز على موظفي المستشفيات ومرضى كوفيد، في محاولة لتذكير السكان بالضغوط الشديدة التي لا تزال تواجه خدمة الصحة الحكومية.

فرانس24/ أ ف ب

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