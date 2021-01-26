إيطاليا: رئيس الوزراء جوزيبي كونتي يقدم استقالته إلى رئيس الدولة

قدم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي استقالته إلى رئيس الدولة على أمل تكوين حكومة جديدة ذات أغلبية أفضل. وذكرت الرئاسة الإيطالية أن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا قبل استقالة كونتي ودعاه إلى البقاء في منصبه إلى حين إجراء مباحثات مع زعماء الأحزاب السياسية بعد ظهر الأربعاء.

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قدّم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي استقالته الثلاثاء إلى رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا، في محاولة لتشكيل حكومة جديدة تمتع بغالبية أكبر.

وقالت الرئاسة الإيطالية في بيان إنّ ماتاريلا قبل الاستقالة و"يحتفظ بالحق في اتخاذ قرار، ودعا الحكومة إلى مواصلة عملها بصفة موقتة" إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وهذه الاستقالة تفتح الطريق أمام مشاورات رسمية حول سبل التغلب على الأزمة السياسية في إيطاليا. وذكر مكتب الرئيس الإيطالي في بيان أن ماتاريلا سيبدأ بعد ظهر غد الأربعاء مشاورات مع زعماء الأحزاب، وأنه طلب من كونتي البقاء في المنصب للقيام بأعمال رئيس الوزراء لحين انتهاء المحادثات.

وفقد كونتي أغلبيته المطلقة في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي عندما انسحب شريكه الأصغر حزب إيطاليا فيفا (تحيا إيطاليا) الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي من ائتلافه بسبب خلاف حول أسلوب تعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا والركود الاقتصادي.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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