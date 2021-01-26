فيروس كورونا: بريطانيا أول بلد أوروبي يتخطى عتبة مئة ألف وفاة وجونسون يتحمل "المسؤولية كاملة"

أصبحت المملكة المتحدة الثلاثاء أول بلد في أوروبا يتجاوز عتبة مئة ألف وفاة بفيروس كورونا. وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون: "إنني آسف بشدة لكل روح تزهق، وبالتأكيد بصفتي رئيسا للوزراء، أتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما قامت به الحكومة".

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باتت المملكة المتحدة الثلاثاء أول بلد في أوروبا يتجاوز عتبة مئة ألف وفاة بفيروس كورونا، ما يؤكد خطورة الأزمة في هذا البلد الذي يعول في شكل كبير على حملات التلقيح.

وأظهرت الحصيلة اليومية لوزارة الصحة تسجيل 1631 وفاة إضافية، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوباء إلى مئة ألف و162 وفاة.

وتعليقا على ذلك، أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه يتحمل "المسؤولية كاملة" عما قامت به حكومته. وقال جونسون في مؤتمر صحفي: "إنني آسف بشدة لكل روح تزهق، وبالتأكيد بصفتي رئيسا للوزراء، أتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما قامت به الحكومة".

فرانس24/ أ ف ب

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