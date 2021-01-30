ريبورتاج: فرنسيون يختارون مدريد للاستمتاع بعيدا عن تدابير الإغلاق في بلادهم بسبب وباء كورونا

فرنسيون في مطعم بمدريد. © صورة ملتقطة من الشاشة.

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : سوار سويهي 3 دقائق

بعيدا عن تدابير الإغلاق المشددة، فضل الآلاف من الفرنسيين التوجه إلى مدريد للاستمتاع في العاصمة الإسبانية بالمطاعم المفتوحة على عكس فرنسا، وبالمتاحف ودور السينما والمسارح. وأصبح السواح الفرنسيون أول الوافدين الدوليين بعد جائحة فيروس كورونا. ورغم أن معدلات الإصابة في مدريد بالوباء تتجاوز بأربعة أضعاف مثيله في باريس، فإن السلطات الإسبانية تتخذ تدابير وإجراءات أكثر مرونة، ما جذب الأجانب إليها. تقرير سوار سويهي ولورا كمبود ومكسيم روسو