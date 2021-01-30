فيروس كورونا: جونسون يعرب عن "قلقه البالغ" حيال احتمال تقييد الاتحاد الأوروبي لصادرات اللقاحات

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بوريس جونسون في مقر رئاسة الحكومة البريطانية بلندن، في 30 ديسمبر/كانون الأول.

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة عن "قلقه البالغ" بعد تعليق بروكسل جزئيا بندا من اتفاق بريكسيت يتعلق بإيرلندا الشمالية قد يُقيّد صادرات اللقاح إليها. وكانت بروكسل قد قامت بتفعيل البند وسط خلاف مع شركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة أسترازينيكا بشأن الإمدادات.

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عبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن "قلقه البالغ" بعد تعليق بروكسل جزئيا بندا من اتفاق بريكسيت يتعلق بايرلندا الشمالية قد يُقيّد صادرات اللقاح إليها.

وأجرى جونسون محادثة هاتفية مع فون دير لاين أعرب فيها عن "قلقه البالغ حول التأثير المحتمل للخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي اليوم حول صادرات اللقاح"، وفقا لداونينغ ستريت.

ووفق نظام مراقبة الصادرات في الاتحاد الأوروبي يمكن تعليق البنود في اتفاق بريكسيت التي تسمح للسلع بالتدفق عبر الحدود بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية.

كما اتصل الوزير البريطاني مايكل غوف بنائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيكوفيتش لـ"الإعراب عن قلق بريطانيا لعدم تبلغها إشهارات من الاتحاد الأوروبي حول أفعاله"، وفق الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء.

وتابع المتحدث أن بريطانيا "تدرس بحذر خطواتها المقبلة".

وتسمح المادة المتعلقة بإيرلندا الشمالية في اتفاق بريكسيت للبضائع بالتدفق بين إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا دون الحاجة إلى تفتيش جمركي.

لكن بندا تحت المادة 16 من البروتوكول يسمح للطرفين بتعليق البند بشكل أحادي لبضائع معينة إذا أدى الاتفاق "إلى صعوبات اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية خطيرة يمكن أن تستمر".

وقامت بروكسل الجمعة بتفعيل هذه المادة في إطار نظام مراقبة صادرات اللقاحات المُنتَجَة في مصانع دول الاتحاد الأوروبي وفي بعض الحالات حظرها، وسط خلاف مع شركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة أسترازينيكا بشأن الإمدادات.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني على تويتر إن الحكومة "تعمل مع مفوضية الاتحاد الأوروبي لمحاولة إيجاد حل لهذه المشكلة".

فرانس24/ أ ف ب

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