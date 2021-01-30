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فيروس كورونا: ضغط كبير على المنشآت الصحية المتهالكة في البرتغال مع تزايد كبير في عدد الإصابات

قريبة أحد المرضى المصابين بفيروس كورونا أمام مستشفى في لشبونة © صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : سوار سويهي 4 دقائق

أصبحت البرتغال من بين دول العالم الأكثر تضررا من جائحة كورونا بعد أن كانت إلى وقت قريب في منآى من تداعيات كبيرة للوباء. إذ وصلت حصيلة الوفيات جراء كوفيد-19 في البلاد إلى 11886 شخصا بينهم 3000 حالة وفاة خلال الأسبوعين الماضيين. ولوقف تفشي الفيروس، تعيش البلاد منذ 15 كانون الثاني/ يناير على وقع ثاني إغلاق عام. ويعاني النظام الصحي المتهالك في البلاد من ضغط كبير إلى درجة أن وزير الصحة يخطط لطلب المساعدة الأوروبية. ومع ارتفاع معدل الوفيات يوما بعد يوم. بلغت الروح المعنوية لدى البرتغاليين أدنى مستوياتها إضافة إلى قلقهم من التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة الصحية.