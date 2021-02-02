روسيا : محكمة في موسكو تأمر بسجن المعارض ألكسي نافالني ثلاث سنوات ونصف

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أمرت محكمة في موسكو بسجن المعارض الروسي البارز ألكسي نافالني لمدة ثلاث سنوات ونصف بفعل حكم سابق صدر ضده في عام 2014، وذلك بعد إدانته بانتهاك الإفراج المشروط عنه. لكنها أوضحت بأن مدة العقوبة ستُخفض بمقدار الفترة التي قضاها قيد الإقامة الجبرية في ذلك العام . ودعت منظمة نافالني" صندوق مكافحة الفساد" إلى التظاهر فورا في موسكو بعد صدور هذا الحكم.

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أمرت محكمة في موسكو الثلاثاء بسجن المعارض الروسي ألكسي نافالني مستندة إلى حكم سابق بحقه مع وقف التنفيذ، الأمر الذي دفع أنصاره إلى توجيه دعوة للتظاهر احتجاجا.

وقالت القاضية ناتاليا ريبنيكوفا إن على المعارض أن يمضي في السجن ثلاثة أعوام ونصف عام بموجب الحكم السابق الصادر العام 2014، تحذف منها الأشهر التي أمضاها في الإقامة الجبرية في ذلك العام.

واعتبرت المحكمة أن المعارض انتهك شروط المراقبة القضائية التي أرفقت بعقوبته، الأمر الذي تمت الإشارة إليه أيضا في طلبي مصلحة السجون والنيابة.

وعلى نافالني أن يمضي عامين ونصف عام في السجن، وفق منظمته صندوق مكافحة الفساد التي دعت إلى تظاهرة فورية في موسكو.

وكتبت المنظمة على تويتر "ارسل ألكسي نافالني إلى السجن لعامين ونصف عام. سنتجمع في وسط موسكو فورا، نحن في انتظاركم".

وعقوبة السجن هذه هي الأطول بحق نافالني، الخصم الأبرز للرئيس فلاديمير بوتين، فالعقوبات السابقة ضده لم تتجاوز أياما او أسابيع.

ويؤكد المعارض ان السلطات الروسية تسعى الى إسكاته وإلى قمع حركة معارضة ناشئة ايدها عشرات الاف الروس الذين تظاهروا في الاسبوعين الاخيرين.

وسرعان ما طالبت واشنطن ولندن بالإفراج عن نافالني "فورا ومن دون شروط". وأعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن "قلقها البالغ" بعد صدور حكم بالسجن لأكثر من عامين على المعارض الروسي ألكسي نافالني، داعية روسيا إلى الإفراج عنه "فورا ومن دون شروط".

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في بيان "في موازاة العمل مع روسيا للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة، سننسق في شكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا بهدف محاسبة روسيا على عدم احترامها لحقوق مواطنيها".

فرانس 24 / أ ف ب

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