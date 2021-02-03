روسيا: دعوات دولية للإفراج "الفوري" عن المعارض نافالني بعد صدور حكم بسجنه ثلاث سنوات ونصف

© أ ف ب

توالت ردود الفعل الدولية المنددة بالحكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف بحق المعارض الروسي ألكسي نافالني، الذي أصدرته إحدى المحاكم في موسكو. ودعت كل من فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، والولايات المتحدة إلى الإفراج "الفوري" عنه. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "الخلاف السياسي لم يكن يوما جريمة".

إعلان اقرأ المزيد

تعاقبت ردود الفعل الدولية حول الحكم بالسجن ثلاثة أعوام ونصف، الذي أصدرته إحدى المحاكم في موسكو ضد المعارض الروسي ألكسي نافالني. ونددت به كل من فرنسا، بريطانيا، ألمانيا والولايات المتحدة، مطالبة بالإفراج "الفوري" عنه.

ماكرون: "إن احترام الحقوق الإنسانية على غرار الحرية الديمقراطية غير قابل للتفاوض"

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء الحكم الذي صدر بحق المعارض الروسي الكسي نافالني وطالب بـ"الإفراج عنه فورا".

وكتب ماكرون على تويتر أن "إدانة ألكسي نافالني مرفوضة. الخلاف السياسي لم يكن يوما جريمة. ندعو إلى الإفراج عنه فورا. إن احترام الحقوق الإنسانية على غرار الحرية الديمقراطية غير قابل للتفاوض". ولاحقا، أعاد ماكرون نشر التغريدة نفسها بالروسية.

جونسون: "القرار الذي أصدرته المحكمة اليوم هو جبن محض"

طالبت بريطانيا الثلاثاء بـ"الإفراج فوراً ومن دون شروط" عن المعارض الروسي ألكسي نافالني، منددة بالقرار "المنحرف" الذي أصدره القضاء الروسي وقضى بسجنه حوالى ثلاث سنوات.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تغريدة على تويتر إن "قرار أليكسي نافالني بالعودة إلى روسيا بعد تسميمه كان حقّا عملا شجاعا ونزيها".

وأضاف أن "القرار الذي أصدرته المحكمة اليوم هو جبن محض ولا يستوفي أبسط معايير العدالة"، مشددا على وجوب "إطلاق سراح خصم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الفور".

ميركل: "الحكم بحق ألكسي نافالني بعيد جدا من قواعد دولة القانون"

ومن جهتها، طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء الثلاثاء بالإفراج فورا عن المعارض الروسي ووضع حد لقمع المظاهرات التي تنظمها المعارضة الروسية.

وكتبت المستشارة في رسالة على تويتر، نشرها المتحدث باسمها شتيفن سايبرت، أن "الحكم بحق ألكسي نافالني بعيد جدا من قواعد دولة القانون. ينبغي الإفراج عن نافالني فورا. إن العنف ضد متظاهرين سلميين يجب أن يتوقف".

الولايات المتحدة تعبر عن "قلقها البالغ"

ومن جانبها، أعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن "قلقها البالغ" بعد صدور حكم بالسجن لأكثر من عامين على نافالني، داعية روسيا إلى الإفراج عنه "فورا ومن دون شروط".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان: "في موازاة العمل مع روسيا للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة، سننسق في شكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا بهدف محاسبة روسيا على عدم احترامها لحقوق مواطنيها". وأضاف "كأي مواطن روسي، يجب أن يتمتع نافالني بالحقوق التي يكفلها الدستور الروسي".

وتابع "نكرر دعوتنا إلى الحكومة الروسية حتى تفرج فورا ومن دون شروط عن نافالني، وكذلك عن مئات آخرين من المواطنين الروس، الذين أوقفوا في شكل ظالم في الأسابيع الأخيرة لمجرد أنهم مارسوا حقوقهم، وخصوصا الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي".

روسيا تدعو لعدم "التدخل في شؤونها"

وردا على التنديدات الغربية، ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الخارجية في موسكو رفضت الثلاثاء النداءات الغربية لإطلاق سراح معارض الكرملين، قائلة إنها منفصلة عن الواقع وطالبت الغرب بعدم التدخل في شؤون روسيا السيادية.

ونقلت الوكالة قول المتحدثة باسم الوزارة ماريا زخاروفا الذي جاء فيه: "لا تتدخلوا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة. وننصح الجميع بأن يهتموا بمشاكلهم الخاصة".

وكان نافالني اتّهم خلال جلسة المحاكمة الرئيس الروسي بمحاولة ترهيب معارضيه. وكرر بانفعال أمام المحكمة اتهام السلطات بأنها حاولت أن تقتله بغاز الأعصاب نوفيتشوك في الصيف الماضي.

ومثل نافالني أمام المحكمة بتهمة انتهاك شروط حكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف سنة مع وقف التنفيذ صدر بحقّه في 2014. وبالنسبة لسلطات السجون، فإن نافالني لم يمثل أمامها على النحو المنصوص عليه في شروط رقابته القضائية خلال فترة تعافيه في ألمانيا عقب عملية التسميم.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك