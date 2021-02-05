منظمة الصحة تدعو الأوروبيين إلى توحيد الجهود "لتسريع عمليات التلقيح" ضد فيروس كورونا

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لم يعد الوضع الوبائي في أوروبا نتيجة انتشار فيروس كورونا يحتمل تشتيت الجهود في مواجهة الوباء. ونبهت منظمة الصحة العالمية بالقارة العجوز إلى ذلك، ودعت الجمعة على لسان مديرها هانس كلوغ، إلى توحيد الجهود "لتسريع عمليات التلقيح"، علما أن حملة التطعيم في الاتحاد الأوروبي شهدت بداية صعبة.

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"يجب أن نتكاتف لتسريع عمليات التلقيح"، بهذه العبارة دعا مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغ الجمعة في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية الأوروبيين إلى الوحدة لتسريع عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا، معربا عن قلقه من آثار النسخ المتحورة للوباء على فاعلية اللقاحات.

وأضاف المسؤول في كوبنهاغن في المقابلة أن "شركات الصيدلة التي تكون عادة متنافسة يجب أن توحد جهودها لزيادة قدرات الإنتاج بشكل كبير، هذا ما نحن بحاجة إليه" في حين شهدت عمليات التلقيح في الاتحاد الأوروبي بداية صعبة.

فقد تم تلقيح ما نسبته 2,5 بالمئة من المواطنين بجرعة لقاح أولى، وسط الأمل بتسريع العملية مع إعلان العديد من المختبرات عن زيادة عمليات تسليم اللقاحات.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخميس أن الاتحاد الأوروبي، الذي يواجه انتقادات لبطء حملات التلقيح فيه، يطمح لتلقيح 70% من سكانه بحلول الصيف.

وقالت "لكن ستكون هناك بالتأكيد عراقيل أخرى ومشاكل أخرى في الإنتاج، علينا أيضا أن نستعد لنقص في المواد الأولية أو بعض مكونات اللقاحات".

فرانس24/ أ ف ب

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