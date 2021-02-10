فيروس كورونا: أورسولا فون دير لاين تدافع عن استراتيجية المفوضية الأوروبية بشأن اللقاحات

في وقت تتزايد فيه الانتقادات بشأن بطء حملات التطعيم ضد وباء كوفيد-19، دافعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء أمام برلمان الاتحاد الأوروبي عن استراتيجية المفوضية المثيرة للجدل بشأن اللقاحات، السلاح الوحيد ضد فيروس كورونا الذي لا يزال يفتك في العالم ويؤدي إلى فرض قيود أكثر تشددا. لكنها أقرت بأن المفوضية أخطأت في شراء اللقاحات نيابة عن جميع دول الاتحاد الأوروبي، قائلة "تأخرنا في الترخيص. كنا متفائلين للغاية فيما يتعلق بالإنتاج الضخم".

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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء أن السباق الذي تخوضه أوروبا لتصنيع لقاحات كوفيد-19 يجب أن يتسارع لمواكبة الانجازات العلمية واستباق النسخ المتحورة لفيروس كورونا.

وقالت أمام البرلمان الأوروبي "أسأنا تقدير الصعوبة المرتبطة بالإنتاج بكميات ضخمة. في العادة يحتاج إنتاج لقاح جديد خمس إلى عشر سنوات. أنجزنا ذلك في غضون 10 أشهر. هذا نجاح علمي هائل، ويجب أن نفتخر بذلك بحق. ولكن بشكل ما، تفوق العلم على الصناعة".

وفي أول اعتراف علني لها أمام الأوروبيين، باستثناء بعض المقابلات مع وسائل إعلام محددة، قالت فون دير لاين إن مفوضيتها أخطأت في شراء لقاحات لحساب جميع دول الاتحاد الأوروبي. لكنها دافعت عن الاستراتيجية ككل.

تأخر في ترخيص اللقاحات

وقالت "تأخرنا في الترخيص. أفرطنا في التفاؤل عندما تعلق الأمر بالإنتاج بكميات ضخمة. وربما كنا على ثقة مفرطة بأن طلبياتنا ستسلم فعلا في الوقت المحدد".

لكن السماح لأغنى دول أوروبا بالاستئثار باللقاحات لأنفسها دون الأخرى "من شأنه لو حصل، كما أظن أن يكون نهاية لمجتمعنا".

وهناك عِبر يتعين الاستفادة منها، وفق فون دين لاين، وستحرص مفوضيتها على ذلك. ومن بينها توفير معطيات أكثر تتشاركها عيادات في دول الاتحاد الأوروبي، وتحسين الضوابط للسماح لوكالة الأدوية الأوروبية بالتحرك بسرعة أكبر في ترخيص لقاحات، وخصوصا إزالة العقبات الصناعية أمام إنتاج اللقاحات.

وقالت فون دير لاين "على القطاع أن يتكيف مع سرعة العلوم" مشيرة إلى أن اللقاحات يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 400 من المكونات، فيما التصنيع يمكن أن يجمع ما يصل إلى 100 شركة.

وأكدت أنه تم تكليف فريق لإنتاج اللقاح يقوده مفوض الأسواق الداخلية تييري بروتون، تلك المهمة.

وقالت "نتعامل مع لقاحات جديدة للوقاية من الأمراض المعدية، لم يتم إنتاجها بهذا الحجم من قبل".

وحذرت فون دير لاين من أن العلماء الأوروبيين لا يعرفون بعد إذا كانت اللقاحات فعالة ضد نسخ متحورة جديدة من الفيروس بدأت بالظهور.

وقالت "لا نعرف ما إذا كانت هذه المتحورات ستستمر في الظهور. ونعلم أن علينا أن نترقب ونستعد فورا".

فرانس24/ أ ف ب

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