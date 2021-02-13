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فرنسا: تحول إقليم موزال إلى بؤرة لتفشي السلالات المتحورة من فيروس كورونا يثير قلق السلطات الصحية

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أصبح إقليم موزال شرق فرنسا بؤرة لتفشي السلالات المتحورة من فيروس كورونا. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

تسود حالة من القلق وسط السلطات الصحية في إقليم "موزال" شرق فرنسا بعد تحوله إلى بؤرة لتفشي السلالتين الجنوب أفريقية والبرازيلية المتحورتين من فيروس كورونا. وفي الوقت الذي لا يستبعد فيه السكان فرض الإغلاق العام مجددا، ترى إدارة المنطقة أنه يجب التحرك بسرعة لتفادي الأسوأ. وتم اكتشاف 300 حالة إصابة بالفيروس المتحور في الإقليم خلال الأيام الأربعة الأخيرة فيما سبب انتشار السلالات المتحورة في هذه المنطقة دون غيرها ما زال مجهولا. وتشير تقديرات وزارة الصحة الفرنسية إلى أن ما نسبته 25 بالمئة من حالات الإصابة بكوفيد-19 في فرنسا اليوم أصيبوا بالسلالة البريطانية من الفيروس.