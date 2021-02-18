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جوازات سفر رقمية للملقحين ضد فيروس كورونا

نشرت في:

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24
صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : خديجة حديد
4 دقائق

باتت البحرين أول دولة عربية تطلق جواز سفر رقمي لمن تلقى التطعيم ضد  كوفيد-19، لتصبح بذلك واحدة أيضا من أوائل الدول في العالم التي تتخذ هذه الخطوة. في حين تعمل الحكومات والشركات في مختلف أنحاء العالم على اكتشاف سبل إصدار شهادات أو جوازات سفر تساعد على إعادة النشاط الاقتصادي بتحديد هويات من حصلوا على اللقاح. وبدأت بعض البلدان الأوروبية مثل إيسلندا اعتماد هذا الجواز. ومن جهتها، أيدت إسبانيا وإيطاليا والبرتغال الفكرة وطلبت من الاتحاد الأوروبي اعتمادها. وتتعامل فرنسا بحذر مع الفكرة وتعتبرها سابقة لأوانها.

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