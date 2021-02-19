إسبانيا: استمرار الاحتجاجات على خلفية سجن مغني راب كاتالوني والحكومة تقول إنها ستتصدى لـ"العنف"

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في قضية مثيرة للجدل بشأن حرية التعبير، تستمر الاحتجاجات في عدة مدن إسبانية لليوم الثالث على التوالي وذلك على خلفية سجن مغني راب من كاتالونيا أدين بإهانة النظام الملكي. وفي المجموع، أوقف نحو مئة شخص منذ الثلاثاء وأصيب آخرون بجروح بينهم فتاة فقدت إحدى عينيها في برشلونة، بعد إصابتها برصاصة مطاطية على الأرجح.

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أعلنت الشرطة الإسبانية توقيف 16 شخصا ليل الخميس الجمعة إثر تجدد المظاهرات العنيفة للّيلة الثالثة على التوالي على خلفية سجن مغني راب كاتالوني أدين بإهانة النظام الملكي وقوات الأمن.

واندلعت المظاهرات مساء الثلاثاء في إقليم كاتالونيا (شمال شرق) إثر توقيف بابلو هاسل (32 عاما) بعد تحصنه الاثنين في جامعة في محاولة لمنع توقيفه، في قضية مثيرة للجدل تتعلق بحرية التعبير.

في برشلونة (شمال شرق) أوقف ثمانية أشخاص بسبب "أعمال تخريب واشتباكات" بحسب الشرطة الإقليمية التي كانت قد ألقت القبض على 51 شخصا في كل أنحاء كاتالونيا خلال الليلتين السابقتين.

وألقى المتظاهرون مقذوفات على الشرطة وأقاموا حواجز بحاويات قمامة وأثاث شوارع أضرموا النيران فيها، وهاجموا مكتب إحدى الصحف اليومية. وقد أصيب ستة أشخاص، بحسب خدمات الطوارئ.

وفي فالنسيا (شرق)، تحولت المظاهرة المؤيدة لمغني الراب بابلو هاسل إلى اشتباكات مع الشرطة التي هاجمت المحتجين وأطلقت الرصاص المطاطي.

وبحسب الشرطة، تم توقيف ثمانية أشخاص وجرح عشرة من أفرادها. ولم تذكر خدمات الطوارئ ما إذا كان أي من المحتجين قد أصيب.

وفي المجموع، أوقف نحو مئة شخص منذ الثلاثاء وأصيب كثر آخرون بجروح من بينهم فتاة فقدت إحدى عينيها في برشلونة، على الأرجح بعد إصابتها برصاصة مطاطية.

"سنتصدى لكل أشكال العنف"

وأكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الجمعة أن الحكومة الإسبانية "ستتصدى لكل أشكال العنف".

وقال "الديمقراطية لا تبرر العنف أبدا"، في أول بيان علني له منذ بدء الاحتجاجات العنيفة.

ومن المقرر تنفيذ إضراب وتنظيم مظاهرة طلابية الجمعة في كاتالونيا، مسقط رأس المغني حيث تكون التعبئة أقوى.

فرانس24/ أ ف ب

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