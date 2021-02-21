إسبانيا: أعمال عنف في الليلة الخامسة من المظاهرات المستمرة احتجاجا على سجن مغني راب

مواجهات بين الشرطة الإسبانية ومتظاهرين في برشلونة، 20 شباط/فبراير 2021.

تجددت أعمال العنف في خامس ليلة من الاحتجاجات المستمرة في إسبانيا إثر سجن مغني راب بتهمة تمجيد الإرهاب وإهانة العائلة المالكة. وقام المتظاهرون بإشعال النار في حاويات ورشق الشرطة بزجاجات ومهاجمة متاجر في برشلونة بإقليم كاتالونيا.

إعلان اقرأ المزيد

رشق محتجون الشرطة بزجاجات وأضرموا النار في حاويات وحطموا متاجر في برشلونة بإسبانيا يوم السبت في خامس ليلة من الاشتباكات بعد سجن مغني راب بتهمة تمجيد الإرهاب وإهانة العائلة المالكة في أغانيه.

وأحدث الحكم بالسجن لمدة تسعة أشهر على بابلو هاسل، المعروف بأغاني الراب المناهضة بشدة لمؤسسات الدولة، نقاشا بشأن حرية التعبير في إسبانيا، ما دفع الحكومة إلى الإعلان أنها ستخفف من قيود التعبير، وأثار احتجاجات تحولت في بعض الأحيان إلى عنف.

وقالت الشرطة في إقليم كاتالونيا على تويتر إن المتظاهرين ألقوا مقذوفات على الشرطة التي أطلقت رصاصا رغويا لتفريق الحشد. وقالت الشرطة المحلية إن نحو ستة آلاف متظاهر تجمعوا في كاتالونيا.

وهاجم المتظاهرون متاجر في باسيج دي جراسيا أشهر شوارع التسوق في برشلونة في حين ذكرت صحيفة "الباييس" أن آخرين حطموا نوافذ في إحدى قاعات الحفلات.

وقالت الشرطة إن تسعة أصيبوا نقل اثنان منهم إلى المستشفى. وأضافت أن أكثر من 60 شخصا اعتقلوا في أنحاء كاتالونيا.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك