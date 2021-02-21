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النمسا: لاجئ سابق يحول بيته إلى مركز لإيواء المهاجرين

حول مهاجر قاطن في النمسا بيته إلى مأوى لاستقبال طالبي اللجوء. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

حول طالب لجوء سابق قاطن بالنمسا بيته الذي عاش به ستة سنوات إلى مأوى لطالبي اللجوء. ووصل سينغ سووكتيب إلى النمسا كمهاجر منذ 18 عاما ولم يكن حينها يملك المال لشراء غذائه أو حتى دفع أجرة منزل. وبعد سنوات من حصوله على بطاقة الإقامة واندماجه في المجتمع النمساوي، سعى سينغ سووكتيب لشراء البيت الذي سكنه بهدف تحويله إلى مركز لاستقبال اللاجئين. ولم ينس بداياته الصعبة على الأراضي الأوروبية وقرر تكريس حياته لمساعدة اللاجئين الطامحين لحياة أفضل.