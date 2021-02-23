إسبانيا: أعمال عنف وصدامات مع قوات الأمن في سابع ليلة من الاحتجاجات تنديدا بسجن مغني راب

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تجددت الاحتجاجات وأعمال العنف في برشلونة لليلة السابعة على التوالي تنديدا بسحن مغنّي الراب بابلو هاسل بتهمة تمجيد الإرهاب وإهانة العائلة الملكية. وقام المتظاهرون بإشعال النار في حاويات ورشق الشرطة بزجاجات ومهاجمة متاجر، فيما تم توقيف أكثر من مئة شخص منذ بدء المظاهرات الليلية. وأثار توقيف هاسل النقاش حول حرية التعبير في إسبانيا، وفاقم الخلافات داخل الائتلاف الحكومي بين الاشتراكيين بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وحزب "بوديموس" اليساري المتطرف الذي يدعم المظاهرات.

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تواصلت الاحتجاجات التي تخللتها أعمال شغب وصدامات مع قوات الأمن لليلة السابعة على التوالي في برشلونة بإقليم كاتالونيا الإسباني تنديدا بسجن مغنّي الراب بابلو هاسل (32 عاماً)، المحكوم عليه بالسجن تسعة أشهر بعدما أدين بجرم تمجيد الإرهاب إثر نشره تغريدة وصف فيها الملك خوان كارلوس الأول بأنه "زعيم عصابة"، وأشاد بأشخاص تورّطوا بهجمات واتّهم الشرطة بقتل مهاجرين ومتظاهرين.

وكانت المظاهرة انطلقت بهدوء في مسيرة سلمية ردّد خلالها المحتجّون شعار "الحرية لبابلو هاسل" وجابوا وسط برشلونة وصولاً إلى مقرّ قيادة الشرطة الوطنية، حيث تحوّل قسم منهم إلى العنف إذ ألقوا زجاجات ومقذوفات أخرى على مركبات الشرطة التي كانت تحمي المبنى، بحسب مشاهد بثّتها قنوات التلفزيون الإسبانية.

ومن أمام مقرّ الشرطة انتقل المتظاهرون إلى شوارع أخرى في ثاني أكبر مدينة في إسبانيا حيث أضرموا النار في حاويات القمامة.

توقيف أكثر من مئة شخص منذ بدء الاحتجاجات

وكتبت شرطة إقليم كاتالونيا في تغريدة على تويتر إنّ "مجموعات من المشاغبين تضرم النار في متاريس (...) وتلقي مقذوفات على الجيران الذين يشتكون من سلوكهم".

لكنّ هذه المظاهرة التي جرت مساء الاثنين في ليلة ممطرة استقطبت عدداً أقلّ من المحتجّين وكانت الاشتباكات التي تخلّلتها أقلّ حدّة من تلك التي حدثت في الليالي السابقة.

وقالت الشرطة إنّ إجمالي عدد المتظاهرين الذين اعتقلوا في الإقليم الواقع في شمال شرق إسبانيا منذ بدأت الاحتجاجات مساء الثلاثاء الفائت بلغ 109 أشخاص.

وأثار توقيف هاسل النقاش حول حرية التعبير في إسبانيا وفاقم الخلافات داخل الائتلاف الحكومي بين الاشتراكيين بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وحزب "بوديموس" اليساري المتطرف الذي يدعم التظاهرات.

فرانس24/ أ ف ب

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