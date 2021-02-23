جورجيا: اعتقال زعيم للمعارضة واستخدام الغاز المسيل للدموع وسط تصعيد للأزمة السياسية

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استخدمت الشرطة الجورجية الثلاثاء الغاز المسيل للدموع خلال عملية مداهمة لمقر حزب زعيم المعارضة نيكا ميليا، في تصعيد جديد للأزمة السياسية التي تشهدها جورجيا منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي. ونقل التلفزيون مشاهد مباشرة لعملية اعتقال زعيم "الحركة الوطنية المتحدة" أكبر الأحزاب المعارضة في البلاد، واقتياده من مقر حزبه قبل إيداعه الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمته. واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ضد أنصار نيكا ميليا وقادة الأحزاب المعارضة الذين كانوا يتجمعون في مبنى الحزب منذ الأربعاء الماضي.

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اعتقلت الشرطة الجورجية الثلاثاء زعيما للمعارضة واستخدمت الغاز المسيل للدموع في عملية دهم عنيفة لمقر حزبه، ما من شأنه أن يعمق أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي.

وأظهرت مشاهد حية نقلها التلفزيون، نيكا ميليا زعيم "الحركة الوطنية المتحدة" أكبر الأحزاب المعارضة في البلاد، خلال اقتياده من مقر حزبه لوضعه في الحبس الاحتياطي قبل محاكمته.

وفي تلك الأثناء استخدم المئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ضد أنصاره وقادة جميع الأحزاب المعارضة الذين كانوا يتجمعون في المبنى منذ الأربعاء، حسبما أظهرت مشاهد بثها تلفزيون "إمتافاري".

وتم توقيف العشرات من أنصار المعارضة.

وكتب السفير البريطاني مارك كليتون على تويتر "أشعر بالصدمة للمشاهد في مقر +الحركة الوطنية المتحدة+" مضيفا "العنف والفوضى في تبليسي آخر ما تحتاج له جورجيا الآن. أحض جميع الأطراف على ضبط النفس".

وتشهد جورجيا أزمة سياسية منذ الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي والتي بحسب الأحزاب المعارضة شابتها عمليات تزوير.

والخميس استقال رئيس الوزراء غيورغي غاخاريا الذي ينتمي إلى حزب الحلم الجورجي بسبب قرار حزبه توقيف ميليا.

وأثارت الأنباء المتعلقة بتوقيفه غضبا في صفوف المعارضة وتحذيرات من الحلفاء الغربييين للدولة السوفياتية السابقة.

وفي أعقاب استقالة غاخاريا، دعت المعارضة إلى انتخابات مبكرة.

والأسبوع الماضي دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحكومة الجورجية إلى حل الأزمة سلميا وضمان بقاء النظام القضائي بعيدا عن الانحياز السياسي.

ورفض ميليا الاتهامات له بـ"بتنظيم أعمال عنف واسعة" خلال مظاهرة منددة بالحكومة في 2019، معتبرا أنها ذات دوافع سياسية.

فرانس24 / أ ف ب

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