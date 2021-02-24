المجر "تتحدى" الاتحاد الأوروبي وتطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا باللقاح الصيني

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أعلنت السلطات المجرية أنها أطلقت حملة تطعيم باستخدام لقاح المختبر الصيني "سينوفارم" ضد فيروس كورونا، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بإعطائه، بعد أن سبق وتميزت باستخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك-في".

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بدأت المجر الأربعاء استخدام لقاح المختبر الصيني "سينوفارم" ضد فيروس كورونا، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بإعطائه، بعد أن سبق وتميزت باستخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك-في".

وأعلن رئيس الوزراء فيكتور أوربان، في رسالة قصيرة نُشرت على موقع فيس بوك: "اليوم نبدأ التطعيم مع الشحنات الصينية".

يذكر أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي تنص على طلب اللقاحات بشكل مشترك لكافة دول الاتحاد، وانتظار موافقة وكالة الأوروبية للأدوية على اللقاحات قبل استخدامها.

فرانس24/أ ف ب

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