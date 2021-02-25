الشرطة الألمانية تداهم مواقع تابعة لجماعة إسلامية سلفية حظرتها السلطات

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نفذت الشرطة الألمانية مداهمات في عدة مواقع في برلين وبراندنبورغ الخميس بعد قيام السلطات الألمانية بحظر نشاط جماعة إسلامية سلفية في برلين. وذكرت إدارة الشؤون الداخلية بمجلس بلدية برلين أن الجماعة التي حظرت يطلق عليها اسم جماعة برلين، كما تعرف كذلك باسم توحيد برلين. وأوضحت صحيفة تاجشبيغل الألمانية أن الجماعة تشيد بقتال تنظيم "الدولة الإسلامية" على الإنترنت ودعت لقتل اليهود.

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أفادت الشرطة الألمانية أن السلطات نفذت مداهمات في عدة مواقع في برلين وبراندنبورغ الخميس بعد أن حظرت نشاط جماعة إسلامية سلفية في برلين.

كما أشارت إدارة الشؤون الداخلية بمجلس بلدية برلين إلى أنها حظرت نشاط جماعة جهادية سلفية يطلق عليها اسم جماعة برلين كما تعرف كذلك باسم توحيد برلين وأن الشرطة نفذت مداهمات لكنها لم تورد مزيدا من التفاصيل.

وأوضحت صحيفة تاجشبيغل الألمانية أن الجماعة تشيد بقتال تنظيم "الدولة الإسلامية" على الإنترنت ودعت لقتل اليهود. وأضافت الصحيفة أن هناك إجراءات لمقاضاة بعض أفرادها.

وتابعت الصحيفة أن الجماعة لها صلات بأنيس العمري وهو تونسي فشل في الحصول على لجوء في ألمانيا واختطف شاحنة وقادها وسط جموع في سوق مزدحمة بعيد الميلاد مما أسفر عن مقتل 12 شخصا في 2016.

وذكرت المخابرات الألمانية الداخلية في تقريرها السنوي العام الماضي أن عدد السلفيين في ألمانيا زاد إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ليبلغ 12150 في 2019 أي ثلاثة أمثاله في 2011.

فرانس24/أ ف ب

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