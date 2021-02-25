ردود فعل دولية منددة بمحاولة الانقلاب العسكري في أرمينيا

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قام رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بمسيرات مع أنصاره في وسط مدينة يريفان في 25 شباط/فبراير 2021.

عقب إعلان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الخميس عن وقوع محاولة انقلاب عسكري في بلاده، توالت ردود الفعل الدولية المنددة، فبادرت تركيا بالإدانة على لسان وزير خارجيتها مولود تشاوش أوغلو، ثم أعبرت روسيا عن قلقها إزاء ما يحدث في الجمهورية السوفياتية السابقة التي توجد بها قاعدة عسكرية روسية. أما الولايات المتحدة، من جانبها، فقد دعت إلى "ضبط النفس" وحضت القوات المسلحة الأرمينية على "عدم التدخل" في الشؤون السياسية للبلاد.

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دعت الولايات المتحدة الخميس إلى "ضبط النفس" في أرمينيا وحضت القوات المسلحة الأرمينية على "عدم التدخل" في الشؤون السياسية للبلاد عقب إعلان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إحباط محاولة انقلاب عسكري.

مداخلة موفد فرانس24 إلى أرمينيا عقب إعلان رئيس الوزراء عن وقوع انقلاب عسكري 01:48

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس "نتابع الأوضاع عن كثب"، وأضاف "نحض كل الأطراف على ضبط النفس وتجنب أي تصعيد أو أعمال عنف"، مشددا على ضرورة "عدم تدخل القوات المسلحة في الشؤون السياسية الداخلية".

تركيا تدين "محاولة الانقلاب" في أرمينيا

وأدان وزير الخارجية التركي بشدة ما وصفه بأنه محاولة انقلاب على باشينيان وقال إنه ليس من المقبول أن يطالب الجيش باستقالة زعيم منتخب ديمقراطيا.

وقال مولود تشاوش أوغلو في مؤتمر صحافي في بودابست "نحن نعارض أي انقلاب أو محاولة انقلاب بصرف النظر عن مكان حدوثها في العالم، نحن ندين بشدة محاولة الانقلاب في أرمينيا".

وجاءت تصريحات تشاوش أوغلو بعد أن حذر باشينيان الخميس من محاولة انقلاب عسكري ضده ودعا أنصاره للاحتشاد في العاصمة بعدما طالبت القوات المسلحة في بيان باستقالته هو والحكومة.

روسيا

وعبرت روسيا حليفة أرمينيا عن قلقها إزاء ما يحدث في الجمهورية السوفياتية السابقة التي توجد بها قاعدة عسكرية روسية، وحثت الطرفين على حل الأزمة سلميا وفي إطار الدستور.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره الأرميني في اتصال هاتفي إن موسكو تعتبر الأزمة شأنا داخليا لكنه عبر عن أمله في أن تصل إلى حل بشكل سلمي.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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