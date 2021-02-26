روسيا: إدارة السجون تؤكد نقل المعارض ألكسي نافالني إلى معسكر للعمل القسري

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نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية البارزة، الجمعة، عن رئيس إدارة السجون ألكسندر كلاشينكوف قوله إن المعارض ألكسي نافالني قد تم نقله إلى معكسر للعمل القسري حيث سيقضي حكما لمدة عامين. ولم يكشف كلاشنيكوف عن اسم السجن لكنه شدد على أن نافالني سيقضي عقوبته في "ظروف طبيعية تماما".

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أكد رئيس إدارة السجون الروسية ألكسندر كلاشينكوف، الجمعة، أن المعارض ألكسي نافالني، الذي كان مسجونا في موسكو منذ اعتقاله لدى عودته من ألمانيا إلى روسيا منتصف كانون الثاني/يناير، قد تم نقله إلى معسكر للعمل القسري حيث سيقضي حكما لمدة عامين.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن ألكسندر كلاشينكوف قوله: "تم نقله إلى حيث ينبغي أن يكون بناء على قرار المحكمة"

ولم يكشف كلاشنيكوف عن اسم السجن لكنه شدد على أن نافالني سيقضي عقوبته في "ظروف طبيعية تماما". من جهتها، قالت متحدثة باسم خدمة السجون الفدرالية إنه لا يمكنها تقديم تفاصيل إضافية ولا تملك حق الإفصاح عن معلومات شخصية تتعلق بالمدانين.

وأفاد فاديم كوبزيف، وهو محامي نافالني، لفرانس برس الجمعة أنه لا يزال لا يعلم مكان وجود موكله.

وقضى نافالني أشهرا وهو يتعافى في ألمانيا بعد تعرضه لعملية تسميم باستخدام غاز للأعصاب أدى إلى شعوره بالإعياء بينما كان على متن رحلة جوية في سيبيريا في آب/أغسطس.

وتم توقيف المعارض فور عودته إلى موسكو في منتصف كانون الثاني/يناير، واعتبرته منظمة العفو الدولية سجين رأي.

وقد أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روسيا الأسبوع الماضي بإطلاق سراح نافالني، مشيرة إلى أن حياته معرضة للخطر في السجن، لكن موسكو رفضت الدعوة.

فرانس24/ أ ف ب

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