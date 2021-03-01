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أرمينيا: أنصار كل من رئيس الوزراء والمعارضة يتظاهرون مجددا في العاصمة وسط تفاقم الأزمة السياسية

محمد فرحات موفد فرانس24 إلى يريفان © صورة ملتقطة من الشاشة

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : محمد فرحات 4 دقائق

يتظاهر أنصار كل من رئيس الوزراء والمعارضة مجددا الإثنين في شوارع أرمينيا الغارقة في أزمة سياسية عميقة على خلفية الهزيمة العسكرية في ناغورني قره باغ في الخريف الماضي. ويحاول كل طرف إثبات قوته، حيث دعا المعسكران إلى تجمعات في العاصمة يريفان. بالنسبة للمعارضة الهدف هو رحيل رئيس الحكومة نيكول باشينيان المتهم بالخيانة. من جهته دعا باشينيان أنصاره إلى إثبات "استعداد الشعب لدعم النظام الديمقراطي والدستوري".