هولندا: انفجار قرب مركز فحوصات للكشف عن فيروس كورونا في جنوب البلاد من دون وقوع ضحايا
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أعلنت الشرطة الهولندية أن انفجارا وقع الأربعاء قرب مركز فحوصات للكشف عن كوفيد-19 في بوفنكاربسل في مقاطعة جنوب البلاد، مضيفة أنه لم يتم تسجيل وقوع أي جريح.
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أعلنت الشرطة الهولندية الأربعاء في بيان أن انفجارا وقع قرب مركز فحوصات للكشف عن كوفيد-19 في بوفنكاربسل في مقاطعة جنوب هولندا، مضيفة أنه لم يتم تسجيل وقوع أي جريح.
وقالت الشرطة: "وقع انفجار عند الساعة 6:55 قرب مركز فحوصات تابع لهيئة الصحة العامة المحلية في بوفنكاربسل. لقد تحطمت نوافذ ولم يسقط جرحى. والشرطة تحقق في الأمر، وتم إغلاق محيط الموقع".
فرانس24/ أ ف ب
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