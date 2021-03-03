هولندا: انفجار قرب مركز فحوصات للكشف عن فيروس كورونا في جنوب البلاد من دون وقوع ضحايا

نشرت في:

مارة في شارع تجاري بأمستردام، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
مارة في شارع تجاري بأمستردام، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2020. © كوين فان ويل - أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
2 دقائق

أعلنت الشرطة الهولندية أن انفجارا وقع الأربعاء قرب مركز فحوصات للكشف عن كوفيد-19 في بوفنكاربسل في مقاطعة جنوب البلاد، مضيفة أنه لم يتم تسجيل وقوع أي جريح.

إعلان

أعلنت الشرطة الهولندية الأربعاء في بيان أن انفجارا وقع قرب مركز فحوصات للكشف عن كوفيد-19 في بوفنكاربسل في مقاطعة جنوب هولندا، مضيفة أنه لم يتم تسجيل وقوع أي جريح.

وقالت الشرطة: "وقع انفجار عند الساعة 6:55 قرب مركز فحوصات تابع لهيئة الصحة العامة المحلية في بوفنكاربسل. لقد تحطمت نوافذ ولم يسقط جرحى. والشرطة تحقق في الأمر، وتم إغلاق محيط الموقع".

 

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR