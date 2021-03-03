هولندا: انفجار قرب مركز فحوصات للكشف عن فيروس كورونا في جنوب البلاد من دون وقوع ضحايا

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مارة في شارع تجاري بأمستردام، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

أعلنت الشرطة الهولندية أن انفجارا وقع الأربعاء قرب مركز فحوصات للكشف عن كوفيد-19 في بوفنكاربسل في مقاطعة جنوب البلاد، مضيفة أنه لم يتم تسجيل وقوع أي جريح.

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أعلنت الشرطة الهولندية الأربعاء في بيان أن انفجارا وقع قرب مركز فحوصات للكشف عن كوفيد-19 في بوفنكاربسل في مقاطعة جنوب هولندا، مضيفة أنه لم يتم تسجيل وقوع أي جريح.

وقالت الشرطة: "وقع انفجار عند الساعة 6:55 قرب مركز فحوصات تابع لهيئة الصحة العامة المحلية في بوفنكاربسل. لقد تحطمت نوافذ ولم يسقط جرحى. والشرطة تحقق في الأمر، وتم إغلاق محيط الموقع".

فرانس24/ أ ف ب

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