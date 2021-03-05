أمازون تدشن أول متجر خارج الولايات المتحدة يتيح الدفع من دون المرور على الصندوق

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في متجر هو الأول من نوعه خارج الولايات المتحدة، قامت مجموعة أمازون العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية الخميس بافتتاح متجر سوبرماركت يتيح التبضع ثم الخروج مباشرة" من دون الانتظار عند صندوق للدفع. ولا يتوجب على الزبائن سوى مسح رمز شريطي على هواتفهم الذكية عند الدخول ثم التبضع واختيار مشترياتهم ثم الخروج مباشرة. ومن دون الحاجة للمرور على الصندوق، تُخصم قيمة كل سلعة يسحبها الزبون من الرف تلقائيا من حسابه بواسطة التطبيق المحمل على هاتفه.

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أعلنت مجموعة أمازون العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية الخميس عن تدشين متجر سوبرماركت يتيح التبضع من دون المرور عند الصندوق، في مرحلة جديدة في المنافسة المحتدمة مع المتاجر التقليدية، ويعد هذا المتجر الأول من نوعه خارج الولايات المتحدة.

ولفت الشبكة في بيان إلى أن متجر "أمازون فريش" في مركز "إيلينغ برودواي" التجاري "هو أول متجر في بريطانيا يتيح التبضع ثم الخروج مباشرة" من دون الانتظار عند صندوق للدفع. كما أن المتجر هو الأول غير الافتراضي للشبكة العملاقة خارج الولايات المتحدة.

وبحسب هذه التكنولوجيا الجديدة، لا يتوجب على الزبائن سوى مسح رمز شريطي على هواتفهم الذكية عند الدخول ثم التبضع واختيار مشترياتهم ثم الخروج مباشرة. ومن دون الحاجة للمرور على الصندوق، تُخصم قيمة كل سلعة يسحبها الزبون من الرف تلقائيا من حسابه بواسطة التطبيق المحمل على هاتفه.

تجدر الإشارة إلى أن المتجر يعمل من خلال أجهزة استشعار وكاميرات وخوازرميات تعمل بتكنولوجيا "التعلم المتعمق" التي تتيح للآلة التعلم تلقائيا، بحسب فيديو ترويجي نشرته "أمازون".

كما يوفر المتجر تشكيلة واسعة من المنتجات التي تحمل علامة "مصنوع من أمازون" بينها اللحوم والأسماك والخضار والمخبوزات والأطعمة الجاهزة والحاجات الأساسية.

وهذا المتجر مشابها لعشرين متجر "أمازون غو" في الولايات المتحدة لكنه سيحمل علامة "فريش" التجارية المستخدمة أصلا في بريطانيا للبقالة الإلكترونية، مع سلسلة مواقع أخرى من المقرر افتتاحها في لندن.

وقد عززت الجائحة موقع "أمازون" الأساسي في قطاع التوزيع في ظل تدابير الإغلاق التي ألزمت مئات ملايين الأشخاص حول العالم منازلهم أشهرا طويلة.

فرانس24/ أ ف ب

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