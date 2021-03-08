إيطاليا: الشرطة تبدأ إجراءات قضائية ضد جزائري على علاقة باعتداءات 2015 في فرنسا

أصدرت الشرطة الإيطالية بيانا الاثنين تعلن فيه بدء إجراءات قضائية بحق جزائري على علاقة باعتداءات نوفمبر 2015 التي هزت فرنسا وراح ضحيتها أكثر من 100 قتيل. والجزائري عضو في تنظيم "الدولة الإسلامية" وكشفت التحريات الدولية الموسعة عن توفيره وثائق مزورة لمنفذي الهجمات المسلحة.

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أعلنت شرطة باري الإيطالية في بيان الاثنين عن بدء إجراءات قضائية ضد جزائري يبلغ من العمر 36 عاما يشتبه بأنه عضو في تنظيم ّ"الدولة الإسلامية" وبأنه وفّر "وثائق مزورة" لمرتكبي هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في فرنسا.

وجاء في البيان أن التحقيقات، بفضل تعاون دولي واسع، كشفت قرب المشتبه به من مجموعات متطرفة فضلا عن نشاطه المباشر في دعم منفذي الهجمات الإرهابية على باتاكلان واستاد دو فرانس والهجمات المسلحة (...) التي حدثت في باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، من خلال تقديم وثائق مزورة لمنفذيها".

فرانس24/ أ ف ب

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