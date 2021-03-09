إسبانيا ترحب برفع حصانة البرلمان الأوروبي عن ثلاثة نواب كاتالونيين انفصاليين

أصدرت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونزاليس لايا الثلاثاء بيانا ترحب فبه بتصويت البرلمان الأوروبي على رفع الحصانة عن ثلاثة نواب كاتالونيين انفصاليين من بينهم رئيس هذه المنطقة السابق كارلس بيغديمونت، المطلوبين في إسبانيا على خلفية محاولة الانفصال العام 2017. وكان بيغديمونت قد صرح قبل التصويت أنه سيستأنف الحكم أمام المحكمة الأوروبية في حال صوّت البرلمان الأوروبي لمصلحة مدريد.

إعلان اقرأ المزيد

رحّبت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونزاليس لايا في بيان مقتضب الثلاثاء بتصويت البرلمان الأوروبي على رفع الحصانة عن ثلاثة نواب كاتالونيين انفصاليين قائلة إن ذلك يظهر أن "مشكلات كاتالونيا يتم حلها في إسبانيا".

وقالت غونزاليس إن تصويت البرلمان الأوروبي "يبعث برسالة ثلاثية" إحداها أن "مشكلات كاتالونيا يتم حلها في إسبانيا وليس في أوروبا". وأضافت "هذا هو الخط الذي تتبناه الحكومة الإسبانية، وهو التواصل مع القوى السياسية الكاتالونية لإيجاد حل من خلال الحوار والمفاوضات"

وأشارت إلى أن الرسالتين الأخريين لهذا التصويت، تفيدان أن نائباً أوروبياً "لا يمكنه الاستفادة من منصبه لتجنّب المثول أمام القضاء الوطني" وأن "دولة القانون في إسبانيا متينة".

وصوّت البرلمان الأوروبي الثلاثاء على رفع الحصانة عن ثلاثة نواب من كاتالونيا من بينهم رئيس هذه المنطقة السابق كارلس بيغديمونت، المطلوبين في إسبانيا على خلفية محاولة الانفصال العام 2017.

وأيدت هذا الإجراء غالبية النواب (400 في مقابل 248) وامتنع 45 عن التصويت في نهاية اقتراع سري بوشر مساء الاثنين، وفق البرلمان.

وأعلن بيغديمونت الذي يعيش في المنفى منذ فشل محاولة الانفصال، في مقابلات كثيرة أُجريت معه في الأيام التي سبقت التصويت، أنه سيستأنف الحكم أمام المحكمة الأوروبية في حال صوّت البرلمان الأوروبي لمصلحة مدريد.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك