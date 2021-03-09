بريطانيا: الملكة إليزابيث الثانية "حزينة" للمصاعب التي تعرض لها الأمير هاري وزوجته ميغان

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الملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث الثانية © أ ف ب/ أرشيف
نص : فرانس24 تابِع
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أعربت الملكة إليزابيث الثانية في بيان الثلاثاء عن "حزنها" للمصاعب التي تعرض لها الأمير هاري وزوجته ميغان والتي تحدثا عنها خلال المقابلة التلفزيونية مع الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري. وأضاف البيان أن الملكة إليزابيث ستأخذ الإدعاءات بخصوص العنصرية "على محمل الجد" وستعالجها "بعيدا عن الأضواء".

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أفاد بيان صدر عن قصر باكينغهام الثلاثاء بأن الملكة إليزابيث الثانية أعربت عن "حزنها" للمصاعب التي واجهها الأمير هاري وزوجته ميغان، مؤكدة أخذ مزاعمهما حول العنصرية "ستؤخذ على محمل الجد"، ويعتبر البيان أول رد فعل على المقابلة المدوية للزوجين مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.

وأضاف البيان "القضايا التي طرحت خصوصا تلك المتعلقة بالعنصرية مقلقة. ورغم أن بعض الذكريات قد تختلف، ستؤخذ على محمل الجد وستعالجها الأسرة بعيدا عن الأضواء".

فرانس24/ أ ف ب

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