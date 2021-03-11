لقاح جونسون آند جونسون ضد فيروس كورونا ينال الضوء الأخضر لبدء استخدامه في الاتحاد الأوروبي

أعطت الهيئة الناظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر للقاح جونسون أند جونسون ليتم استخدامه في دول الاتحاد، ليصبح رابع لقاح ضد فيروس كورونا يحصل على موافقة هذه الهيئة. ويشكل هذا القرار دفعة لبرنامج التلقيح البطيء في الاتحاد الأوروبي، حتى وإن ذكرت تقارير أن أولى شحنات هذا اللقاح لن تصل إلى الدول الأوروبية قبل نيسان/أبريل.

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أعلنت الهيئة الناظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي الخميس موافقتها على استخدام لقاح جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة والمضاد لفيروس كورونا ليصبح رابع لقاح يحصل على الضوء الأخضر في الكتلة التي تضم 27 بلدا.

ويشكل هذا القرار دفعة لبرنامج التلقيح البطيء في الاتحاد الأوروبي، حتى وإن ذكرت تقارير أن أولى شحنات هذا اللقاح لن تصل إلى الدول الأوروبية قبل نيسان/أبريل.

وأوضح رئيس وكالة الأدوية الأوروبية إيمر كوك في بيان: "مع هذا الرأي الإيجابي الأخير فإن السلطات في أنحاء الاتحاد الأوروبي سيكون لها خيار آخر في محاربة الوباء وحماية أرواح وصحة مواطنيها". وتابع: "إنه أول لقاح يمكن استخدامه بجرعة واحدة".

وكانت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة جونسون آند جونسون قد طلبت في 16 شباط/فبراير ترخيص لقاحها الذي طورته شركة جانسن البلجيكية المتفرعة عنها.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعطى حتى الآن رخصا لثلاثة لقاحات هي فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا/أكسفورد. وتجري وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها جنيف، مراجعة لثلاثة لقاحات أخرى هيي نوفافاكس وكيورفاك وسبوتنيك الروسي.

وإضافة إلى كون لقاح جونسون آند جونسون الوحيد الذي يعطى بحقنة واحدة بعكس اللقاحين الآخرين، فإن تخزينه أكثر سهولة.

فرانس24/ أ ف ب

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