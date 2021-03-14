تفاؤل حذر بعد مثول الإيرانية البريطانية راتكليف مجددا أمام القضاء بطهران بتهمة "الدعاية" ضد النظام

عبر ريتشارد راتكليف زوج الإيرانية البريطانية نازنين زاغري عن تفاؤله الحذر إثر مثول نازنين مجددا الأحد أمام القضاء الإيراني، بعد أسبوع على انقضاء عقوبة بالسجن خمس سنوات صادرة في حقها. وقال إن زوجته تشكل "عملة مقايضة سياسية" في قضية دين قديم لبريطانيا في إطار عقد مع إيران يعود لفترة ما قبل الثورة العام 1979 لم تسدده لندن.

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قال ريتشارد راتكليف زوج الإيرانية البريطانية نازنين زاغري-راتكليف إنه متفائل بحذر إثر مثولها مجددا الأحد أمام القضاء الإيراني بعد أسبوع على انقضاء عقوبة بالسجن خمس سنوات صادرة في حقها.

وأفاد حجت كرماني محامي زاغري-راتكليف أن موكلته ملاحقة حاليا بتهمة "الدعاية ضد النظام (السياسي في الجمهورية الإسلامية) لمشاركتها في تجمع أمام السفارة الإيرانية في لندن عام 2009".

وصرح ريتشارد راتكليف لوكالة الأنباء الفرنسية في لندن إن زوجته شعرت "بالارتياح" لعدم عودتها إلى السجن.

وبعدما شدد على أنه متفائل بحذر، تابع "لم يسبق أن شهدت على حكم تبرئة من محكمة ثورية. سيحكمون عليها لأن هذا ما يقومون به".

وأوضح "في المفاوضات بين بريطانيا وإيران نحن مجرد حجر على رقعة اللعب ما يعني أيضا أننا لا نعرف ما يحصل في مكان آخر". وتابع "لكن اليوم والأسبوع الماضي لم تكن الأمور سيئة كما كان يمكن أن تكون.الأمر ليس مثاليا لكن كان يمكن أن يكون الوضع أسوأ".

واعتبر أن زوجته تشكل "عملة مقايضة سياسية" في قضية دين قديم لبريطانيا في إطار عقد مع إيران يعود لفترة ما قبل الثورة العام 1979 لم تسدده لندن.

وكانت زاغري-راتكليف الموظفة في مؤسسة تومسون رويترز، أوقفت في نيسان/أبريل 2016 مع ابنتها غابرييلا التي لم تكن بلغت الثانية من العمر حينها، في مطار طهران بعد زيارة لعائلتها. واتهمت بالتآمر لإطاحة النظام السياسي في إيران، وهي تهمة نفتها.

وحكم عليها في أيلول/سبتمبر من العام ذاته بالسجن خمس سنوات، وانقضت فترة محكوميتها في السابع من آذار/مارس، علما بأنها خرجت من السجن في آذار/مارس 2020 في أعقاب تفشي فيروس كورونا، وأمضت الأشهر الأخيرة من العقوبة في منزل ذويها مزودة بسوار تعقب الكتروني.

"سعادة غامرة"

وكان زوجها ريتشارد راتكليف قال في أعقاب انتهاء فترة العقوبة، أن نازنين البالغة من العمر 42 عاما، شعرت بـ"سعادة غامرة" و"اعتلت وجهها ابتسامة عريضة"، وذلك على هامش مشاركته مع ابنته في تجمّع أمام السفارة الإيرانية في لندن.

وخلال التجمع، كان راتكليف قد رفع عريضة لمنظمة العفو الدولية وقّعها 160 ألف شخص تطالب بالإفراج عن زوجته، معتبرا أنها "رهينة" لعبة سياسية على صلة بدين قديم مترتّب على المملكة المتحدة في إطار صفقة أسلحة أبرمت مع إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية عام 1979.

وقال راتكليف "سنواصل النضال حتى عودتها إلى المنزل".

والجمعة، قالت منظمة غير حكومية في تقرير سلمته الى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن فحصًا طبيا أجري لزاغري-راتكليف أظهر تعرضها إلى "سوء معاملة" خلال اعتقالها في إيران، ويجب بالتالي أن تعتبرها لندن "ضحيّة تعذيب".

ونفت السلطات الإيرانية على الدوام الاتهامات بسوء معاملة نازنين.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون طلب من الرئيس الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي الأربعاء، "الإفراج الفوري" عن نازنين زاغري-راكتليف وكل مزدوجي الجنسية الموقوفين في إيران.

ووفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة البريطانية، اعتبر جونسون أن الوضع الحالي لزاغري-راتكليف يعد "غير مقبول إطلاقا"، مشيراً إلى أنه "ينبغي السماح لها بالعودة إلى عائلتها في المملكة المتحدة".

وخلال الاتصال الهاتفي، قال روحاني إنهه من "المثير للدهشة (...) عدم حصول أي تقدم في سياق إعادة مبالغ المقتنيات الدفاعية الإيرانية من جانب بريطانيا".

ورأى روحاني، وفق بيان للرئاسة الإيرانية، أن "التسريع في وتيرة تسديد مطالب إيران المالية، يساعد على إزالة العراقيل الأخرى من مسار العلاقات الثنائية.

ولا تعترف السلطات الإيرانية بازدواجية الجنسية، وتتعامل مع مواطنيها الذين يحملون جنسية دولة أخرى، على أنهم إيرانيون فقط. وغالبا ما تنتقد طهران المطالبات بالإفراج عن الموقوفين المدانين من مزدوجي الجنسية، وتعتبر أنها تدخل في عمل السلطات القضائية المحلية.

فرانس24/ أ ف ب

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