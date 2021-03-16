فيروس كورونا: الوكالة الأوروبية للأدوية تؤكد أنها "مقتنعة تماما" بفوائد لقاح أسترازينيكا

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لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 في مفترق الطرق.
لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 في مفترق الطرق. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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أكدت مديرة الوكالة الأوروبية للأدوية إيمر كوك الثلاثاء أن الهيئة "مقتنعة تماما" بفوائد لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، وذلك غداة تعليق باريس وروما وبرلين وليوبليانا ومدريد استخدام هذا اللقاح خشية من احتمال تسببه بآثار جانبية.

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غداة تعليق باريس وروما وبرلين وليوبليانا ومدريد استخدام لقاح أسترازينيكا خشية من احتمال تسببه بآثار جانبية، أكدت مديرة الوكالة الأوروبية للأدوية إيمر كوك خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء أن الهيئة "مقتنعة تماما" بفوائد هذا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت مديرة الوكالة: "ما زلنا مقتنعين تماما بأن فوائد لقاح أسترازينيكا في منع الإصابة بكوفيد-19 وما يرتبط به من مخاطر دخول المستشفى والوفاة تفوق مخاطر هذه الآثار الجانبية".

فرانس24/ أ ف ب

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