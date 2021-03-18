ألمانيا: 314 قاصرا تعرّضوا لاعتداءات جنسية ارتكبها نحو 200 مسؤول في أبرشية كولونيا الكاثوليكية

© أ ف ب

الكاردينال الألماني يواكيم ميسنر عند وصوله لعقد اجتماع سري في الفاتيكان، 18 مارس/ آذار 2021

تم الخميس نشر مقتطفات من تقرير مستقل للفصل في قضايا الاعتداءات الجنسية التي مورست من قبل رجال دين في الكنيسة الكاثوليكية بألمانيا. وكشف التقرير أن 314 قاصرا تعرضوا لعنف جنسي ارتكبه 202 من رجال دين أو علمانيين بين 1975 و2018 في أبرشية كولونيا.

إعلان اقرأ المزيد

في تقرير سري مستقل، تمت تبرئة الكاردينال راينر ماري فولكي من تهمة التكتم على حجم الانتهاكات الجنسية التي مورست على أطفال في الكنيسة الكاثوليكية الألمانية، بينما أشار التقرير إلى أن 314 قاصرا تعرضوا لعنف جنسي من قبل 202 من رجال دين أو علمانيين بين 1975 و2018 في أبرشية كولونيا.

وكانت إدارة الكاردينال راينر ماري فولكي لهذه القضية الحساسة جدا تسببت بأزمة خطيرة في أكبر أبرشية في ألمانيا منذ أشهر.

وأثار فولكي ضجة العام الماضي برفضه نشر تقرير أول بناء على طلبه من قبل شركة محاماة أخرى في ميونيخ تحدثت عن انتهاكات ومشاكل في حماية البيانات. وأثار القرار استياء الضحايا وأدى إلى هروب جماعي للمؤمنين في أبرشيته.

أطفال تقل أعمارهم عن 14 عاما

وقال المحامي بيورن غيركي في مؤتمر صحافي إنه وفقا للتقرير المكون من 800 صفحة ، فإن أكثر من نصف الانتهاكات شملت أطفالا تقل أعمارهم عن 14 عاما معظمهم من الذكور.

وكان الكاردينال المحافظ فيلكي صرح أنه لا يستبعد الاستقالة إذا تم اتهامه.

وهذا ما دفع الكاردينال إلى أن يطلب في تشرين الأول/أكتوبر الماضي هذا التقرير الجديد من محامي كولونيا بيورن غيركي.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك