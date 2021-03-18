الوكالة الأوروبية للأدوية تعلن أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا "آمن وفعال"

صورة للقاح أسترازينيكا، تم التقاطها في مارس/ آذار 2021.

في مؤتمر عبر خاصية الفيديو، أعلنت مديرة الوكالة الأوروبية للأدوية إيمر كوك أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا "آمن وفعال" و"غير مرتبط" بزيادة خطر حصول تجلطات دموية. وأضافت كوك أن "منافع اللقاح في الحماية من الإصابة بكوفيد-19 تتفوق على المخاطر المحتملة".

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بعد أن علقت دول من الاتحاد الأوروبي استخدامه، أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية الخميس أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا "آمن وفعال" و"غير مرتبط" بزيادة خطر حصول تجلطات دموية.

وصرحت مدير الوكالة إيمر كوك في مؤتمر عبر الفيديو أن "اللجنة توصلت إلى خلاصة علمية واضحة: إنه لقاح آمن وفعال".

وأضافت كوك أن "منافعه في حماية الأشخاص من كوفيد-19 مع المخاطر المرتبطة في الوفيات وحالات الاستشفاء، تتفوّق على المخاطر المحتملة".

وأوضحت كوك أن الهيئة الأوروبية الناظمة للأدوية ومقرّها أمستردام، "خلصت أيضاً إلى أن اللقاح غير مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالجلطات الدموية".

إلا أنها أكدت أن الوكالة "لا يمكن أن تستبعد نهائيا" وجود رابط بين اللقاح الذي طوّره المختبر السويدي البريطاني أسترازينيكا واضطرابات نادرة في التخثّر.

وعلّقت حوالي 15 دولة من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، احترازيا استخدام هذا اللقاح، بعد تسجيل آثار جانبية محتملة، مثل تخثر الدم وجلطات دموية لدى بعض الذين تلقوه.

فرانس24/ أ ف ب

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