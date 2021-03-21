مفوض أوروبي: يمكننا أن نحقق المناعة الجماعية في تموز ولا نحتاج إطلاقا إلى اللقاح الروسي

أوروبا يمكن أن تبلغ المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا في 14 تموز/يوليو من دون الحاجة إطلاقا إلى اللقاح الروسي سبوتنيك-في. هذا ما أكده المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون الذي لفت أيضا إلى أن 55 مصنعا يعمل الآن على صنع اللقاحات في أوروبا.

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أعلن المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون الأحد أن أوروبا يمكن أن تبلغ المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا في 14 تموز/يوليو، مشيرا إلى أن الاتحاد لا يحتاج إلى لقاح سبوتنيك-في الروسي إطلاقا.

فقد أوضح تييري بريتون عبر القناة الفرنسية الأولى: "لنأخذ تاريخًا رمزيًا: في 14 تموز/يوليو لدينا إمكانية تحقيق الحصانة على مستوى القارة". مضيفا: "إنه طريق مستقيم لأننا نعلم أنه للتغلب على هذا الوباء، لا يوجد سوى حل واحد: التطعيم. اللقاحات قادمة، ستكون هنا".

إلى ذلك، قال بريتون: "لسنا بحاجة إطلاقا إلى سبوتنيك-في".

كما لفت إلى أنه "بين آذار/مارس وحزيران/يونيو، سنسلم ما بين 300 و350 مليون جرعة من اللقاحات".

وفصل المفوض الأوروبي الزيادة المتوقعة في عمليات التسليم في أوروبا مع توقع تسليم 60 مليون جرعة في آذار/مارس و100 مليون في نيسان/أبريل و120 مليون في أيار/مايو. مؤكدا أن 55 مصنعا يعمل الآن على صنع اللقاحات في أوروبا.

فرانس24/أ ف ب/رويترز

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