فيروس كورونا: الاتحاد الأوروبي يسمح للمسافرين الذين تم تطعيمهم بدخول أراضيه

سمح الاتحاد الأوروبي الأربعاء للمسافرين من دول أخرى بدخول أراضيه، شريطة أن يكونوا قد تلقوا الجرعات اللازمة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المرخصة أوروبيا. وكان التكتل قد أغلق حدوده الخارجية في مارس/آذار 2020 للسفر "غير الضروري"، وفرض بدءا من يونيو/حزيران لائحة للدول التي يمكن لسكانها دخول أراضيه.

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أفادت مصادر أوروبية أن ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقوا الأربعاء، على السماح بالدخول إلى أراضي الاتحاد للمسافرين من دول أخرى الذين تلقوا الجرعات اللازمة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، والمرخصة على المستوى الأوروبي.

ومع اقتراب موسم السياحة الصيفي، صادق سفراء الدول الـ27 على هذه التوصية التي طرحتها المفوضية الأوروبية رغم أنها غير ملزمة. ويسعى الاتحاد إلى تنسيق إجراءاته بشأن حدوده الخارجية بسبب تداعياتها على حرية التنقل داخل أراضيه.

Nous saluons l'accord trouvé au Conseil pour mettre à jour les règles applicables aux arrivées hors-UE.



Le @EUCouncil recommande désormais d'assouplir certaines des restrictions actuelles, en particulier pour les voyageurs vaccinés avec un vaccin autorisé par l'UE ↓ https://t.co/myzxr6iiLt — Commission européenne 🇪🇺 (@UEFrance) May 19, 2021

وكان الاتحاد قد أغلق حدوده الخارجية في مارس/آذار 2020 للسفر "غير الضروري" وفرض اعتبارا من يونيو/حزيران لائحة محدودة تتم مراجعتها بشكل منتظم، للدول الخارجية التي يمكن لسكانها الملقحين وغير الملقحين الدخول إلى الاتحاد.

كما وافق ممثلو الدول الأعضاء على تخفيف معيار معدل العدوى الذي يؤخذ في الاعتبار لوضع هذه اللائحة. وتم أيضا رفع هذا المعدل من 25 إلى 75 إصابة (من أصل كل 100 ألف نسمة في الأيام الـ14 الماضي).

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وفي ظل القرار الجديد، من المزمع أن تتسع القائمة التي تضم حاليا سبع دول (أستراليا وإسرائيل ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند بالإضافة إلى الصين في انتظار المعاملة بالمثل).

بالتزامن، قررت الدول الأعضاء وضع آلية طوارئ منسقة لتعليق سريع دخول مسافرين من دول أخرى، إن تدهور الوضع الوبائي فيها بسبب ظهور نسخ متحورة من فيروس كورونا.

فرانس24/ أ ف ب

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